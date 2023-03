L’Italia agli Oscar 2023 c’è, ma ne esce sconfitta. Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti tornano a casa a mani vuote, battuti entrambi rispettivamente nella categoria miglior documentario e miglior make-up. La Rochrwacher era nominata per Le Pupille, Signoretti per Elvis.

A vincere nella categoria miglior documentario, diretto da Tom Berkeley e Ross White, è An Irish Goodbye. “Mamma mia, grazie davvero all’Academy.”, hanno dichiarato i due registi. “E’ stato un incredibile onore. Grazie a tutti in Irlanda del Nord, ci avete aiutato a fare questo film.”

Le Pupille è una storia di innocenza, ingordigia e fantasia che si svolge durante la seconda guerra mondiale in un orfanotrofio femminile gestito da suore. Pupilla deriva dall’omonimo termine latino che significa piccola fanciulla.

An Irish Goodbye segue la storia di due fratelli, uno dei quali affetto da sindrome di Down, che dopo la morte prematura della madre, si propongono di esaudire la sua lista dei desideri prima di vendere la fattoria di famiglia nell’Irlanda del Nord.

Invece, a vincere nella categoria miglior make-up e acconciatura è Adrien Morot per l’incredibile trasformazione di Brendann Fraser in The Whale. Nel suo discorso di premiazione, il truccatore ha affermato: “Grazie a Darren Aronofsky che ci ha spinto oltre i nostri limiti, grazie al nostro attore protagonista Brendan Fraser.”

The Whale è stato presentato lo scorso anno alla Mostra del Cinema di Venezia.

Aldo Signoretti è vincitore di cinque David di Donatello, tra cui uno nel 2021 per il film Volevo Nascondermi.

