Ci sono alcune indicazioni molto interessanti che dobbiamo prendere in considerazione oggi 13 marzo a proposito del Samsung Galaxy S24, con un occhio di riguardo al suo processore. Già, perché sulla scia di quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana, pare che il produttore coreano intenda prendere decisioni drastiche per il top di gamma che avremo modo di toccare con mano tra poco meno di un anno. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto quali dovrebbero essere le scelte stragiche dell’azienda, con un inevitabile confronto rispetto al recente Samsung Galaxy S23, che ha da poco fatto il suo esordio sul mercato.

Valutazioni nette del produttore sul Samsung Galaxy S24 e sul suo processore per il prossimo anno

Per quale ragione parlo di decisioni drastiche sul Samsung Galaxy S24 e sul suo processore? Sono due i presupposti dai quali dobbiamo partire questo lunedì, stando anche a quanto riportato da una fonte autorevole come SamMobile. In particolare, pare che Samsung stia lavorando ad un progetto che prevede il lancio sul mercato di un nuovo chipset Exynos con core progettati da ARM, ma secondo le ultime informazioni raccolte, il processore in questione non verrà montato su alcun Galaxy S24 il prossimo anno. Indipendentemente dal continente e dalla versione dello smartphone.

Conferme in merito arrivano anche da alcuni leaker su Twitter, in attesa che arrivino segnali quantomeno ufficiosi sul produttore con il quale si possa confermare o meno questa scelta strategica per la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S24. Qualora la decisione dovesse essere questa, il chip utilizzato sul top di gamma del prossimo anno rischierebbe di essere praticamente identico rispetto a quello del Samsung Galaxy S23. Insomma, se evoluzione sarà, i tecnici si concentreranno sul altri aspetti del device.

Insomma, probabile che il Samsung Galaxy S24 sia alimentato esclusivamente da un chipset Snapdragon, anch’esso verrà overcloccato per avere un vantaggio rispetto ai concorrenti di altri produttori. Che ne pensate?

