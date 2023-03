Sta circolando moltissimo in queste ore su WhatsApp una catena relativa ad un presunto concorso Peroni per la Festa del Papà. Un messaggio, solo all’apparenza proveniente dal noto brand, farebbe riferimento ad un gioco a premi con in palio un mini frigo e 30 bottiglie del prodotto appunto. Niente di più falso e anche pericoloso, considerando che dietro la nota virale si nasconde un vero e proprio tentativo di truffa.

In passato era già capitato a grossi brand come Coca Cola e, per rimanere sempre nell’ambito della categoria merceologica della birra, anche ad Heineken. Il concorso Peroni per la Festa del Papà sfrutta la ricorrenza del prossimo 19 marzo per sembrare più verosimile. A molti deve essere sembrato plausibile che il brand abbia organizzato un gioco a premi per i suoi affezionati clienti. Tuttavia, non esiste nessuna iniziativa che metta in palio il mini-frigo con le 30 bottiglie di birra appunto: semmai provando a chiedere il premio, ossia cliccando sul collegamento farlocco in arrivo via WhatsApp, i rischi che si corrono sono seri e non sottovalutabili.

Provando a riscattare il finto premio Peroni, il pericolo per le vittime di turno è subito chiaro. Il link proposto nel messaggio truffa non è altro che un collegamento ad un finto sito del marchio di birra. Qui verranno richiesti i dati personali per ricevere il premio appunto: tra questi ci sono quelli relativi all’anagrafica, all’indirizzo di spedizione e persino quelli relativi ad un metodo di pagamento attivo dell’utente. I dati in questione finiranno dunque nelle mani sbagliate, ossia in database di cyber criminali pronti ad utilizzare le informazioni per vere e proprie frodi, operazioni non autorizzate sui conti e future campagne di spam. Meglio non credere dunque alla finta promessa del premio per la Festa del Papà: gli effetti indesiderati potrebbero essere molto gravi.

