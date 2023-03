Kvara sempre più protagonista della volata scudetto del Napoli. Dopo l’inciampo contro la Lazio, Kvara e compagni hanno subito ripreso la marcia trionfale verso il tricolore. Una prestazione maiuscola contro l’Atalanta di Gasperini messa al tappeto da una prodezza di Kvara al termine di uno slalom ubriacante. Niente e nessuno possono fermare Kvara lanciatissimo verso lo scudetto e senza limiti per la Champions (leggi di più)

Napoli è in delirio per Kvaratskhelia impossibile da marcare come da pronunciare. Un calciatore strepitoso per tecnica e generosità. Kvara ha stordito i difensori per tutta la gara fino alla rete della vittoria realizzata con otto avversari nell’area di rigore. I social sono impazziti e fioccano meme dedicata al talentuosissimo georgiano.

Esaltazione ed applausi meritatissimi per Kvara e tutti i suoi compagni che stanno polverizzando ogni record della Serie A. Mai una squadra aveva accumulato un simile vantaggio sulle rivali, mai una squadra aveva già vinto lo scudetto nel mese di Marzo rendendo inutili calcoli e tabelle. Si può dunque pensare per tempo ai festeggiamenti in piazza ed allo Stadio Maradona.

Dopo i due scudetti firmati da Diego Armando Maradona, Napoli si godrà il terzo scudetto con il sigillo di Osimhen e Kvara la coppia gol che ha messo in ginocchio l’Italia e ci prova anche in Europa. Le prodezze di Kvara meritano una celebrazione speciale. Sarebbe bello concedere a Kvara l’onore d’indossare almeno per una gara la maglia Dieci indossata da D10S.

Il Napoli ha ritirato il numero indossato da Maradona, ma potrebbe fare un’eccezione per celebrare la grande impresa. Sono convinto che lo stesso Pibe de Oro sarebbe felice di questa scelta. Un onore immenso, ma meritatissimo che porterebbe Kvara al cospetto di D10S nell’eterno Olimpo del calcio azzurro. Un grande applauso per la Dieci indossata da Kvara. Un sogno che può diventare realtà.

