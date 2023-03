I Samsung Galaxy S23 lanciati solo nel mese di febbraio non sono estranei ad alcuni problemi. Nei giorni scorsi, si è discusso degli errori di connessione Wi-Fi dei top di gamma e poi ancora delle difficoltà con la S Pen del modello Ultra. Oggi, tramite alcune segnalazioni del sito SamMobile, apprendiamo che specifici modelli delle ammiraglie si scontrano anche con specifiche anomalie di sfocatura per la fotocamera.

La prima cosa da dire è che solo i Samsung Galaxy S23 standard e Plus presenterebbero i problemi con la fotocamera appunto. Al contrario, il modello Ultra non ne sarebbe per nulla affetto. La distinzione non stupisce, vista la componente fotocamera completamente diversa. Nel caso degli esemplari meno costosi, l’unità principale da 50 MP (e non quella da 200 MP come nel caso dello smartphone premium) presenterebbe il seguente problema: al momento dello scatto, la parte centrale dell’immagine sarebbe perfetta ma, ai lati, si noterebbe una sfocatura non certo desiderata dagli utenti.

A parte la distinzione tra modelli della serie affetti o meno dall’anomalia, c’è anche da dire che le unità maggiormente colpite dalle anomalie sembrerebbero essere quelle prodotte in Vietnam o almeno qualche specifico lotto di quelle provenienti da questo paese. La natura delle anomalie resta, in ogni caso, alquanto incerta. Samsung non ha fornito riscontri esatti sui problemi appunto e non è per nulla chiaro se la sfocatura possa dipendere da un fattore solo hardware oppure anche da uno software. Probabilmente, nel corso dei prossimi giorni, otterremo nuovi dettagli sul malfunzionamento, anche a seguito di nuove testimonianze degli utenti affetti dal difetto. Intanto, fa piacere sapere che in Italia non siano venute a galla testimonianze specifiche dell’errore e magari nessuno dei modelli in vendita sia protagonista dei malfunzionamenti appena riportati. Anche quest’ultimo è un dettaglio di non poco conto che scopriremo solo con il tempo.

