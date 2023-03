La storia d’amore dei fan di Samsung con la ghiera girevole fisica del Samsung Galaxy Watch è molto nota. Gli utenti erano comprensibilmente delusi dal fatto che la serie Samsung Galaxy Watch 5 dell’anno scorso avesse abbandonato la cornice fisica a favore dell’alternativa digitale. La serie Samsung Galaxy Watch 6 dovrebbe essere lanciata entro la fine dell’anno e, se si deve credere a un nuovo rapporto, il colosso di Seul potrebbe star riportando la tanto amata ghiera girevole fisica, ma solo per il Samsung Galaxy Watch 6 Pro.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy Watch 5 è arrivato in un modello “Pro” l’anno scorso ed aveva una batteria robusta e funzionalità aggiuntive pensate per chi ha uno stile di vita attivo. L’informatore coreano @SuperRoader, che ha avuto ragione in diverse occasioni in passato, ha rivelato che il produttore sudcoreano sta riportando la ghiera girevole fisica quest’anno, ma sarà disponibile solo sul Samsung Galaxy Watch 6 Pro (se avete intenzione di acquistare il Samsung Galaxy Watch 6, dovrete accontentarvi della cornice digitale).

L’anno scorso il colosso di Seul ha offerto il Samsung Galaxy Watch 5 Pro in una sola dimensione da 45mm e, secondo quanto riferito, anche questo sta cambiando. Il Samsung Galaxy Watch 6 Pro sarà apparentemente disponibile in due dimensioni, quindi questo potrebbe essere l’anno in cui otterremo una versione più piccola dell’orologio Pro, un gradito cambiamento per molti clienti che non preferiscono acquistare orologi molto grandi. Non è chiaro in questo momento quando il colosso di Seul intenda lanciare la serie Samsung Galaxy Watch 6, ma possiamo aspettarci che arrivi nella seconda metà di quest’anno, possibilmente insieme ai nuovi smartphone pieghevoli. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

