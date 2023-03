Resta con Me continua ad andare in onda con successo su Rai1 e anche la settimana prossima, domenica 19 marzo, farà lo stesso portando sullo schermo un altro doppio episodio in cui le bugie di Alessandro saranno nuovamente al centro. Le anticipazioni di Resta con Me rivelano che Alessandro e Paola ritroveranno un po’ di serenità dopo aver scelto di adottare il piccolo Diego ma che le bugie potrebbero nuovamente rovinare tutto mettendo alla prova la stabilità della coppia.

Nel frattempo, la squadra si ritroverà a dover indagare sul furto delle reliquie di San Ciro e presto verrà a galla che il responsabile di quanto è accaduto è Daniele Ausiello, uno dei possibili componenti della famosa “banda della lancia termica”. Le cose si complicheranno anche sul piano lavorativo per Alessandro quando il giovane morirà in un agguato a pochi attimi dall’arresto, cosa succederà adesso?

Ecco il promo del nuovo episodio in onda oggi, 12 marzo:

Mentre Alessandro sospetta che nella squadra Mobile ci sia una talpa, Paola capisce che è arrivato il momento di compiere un passo importante per il bene di Diego.



Prima di scoprire cosa succederà in Resta con Me domenica 19 marzo, l’appuntamento con la fiction con Francesco Arca si ripeterà anche questa sera con due nuovi episodi. Nelle puntate in onda oggi, domenica 12 marzo in prima serata su Rai 1, indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni erano presenti nell’Archivio della Questura.

intanto, il Vicequestore Alessandro Scudieri rivede i fatti in successione a partire dalla sparatoria al ristorante e sospetta che nella polizia ci sia una talpa. Ne parla quindi con Nunzia, il capo della Squadra Mobile, che avvia subito un’indagine segreta sui suoi agenti. Nel frattempo, di fronte al rifiuto del piccolo Diego di andare a vivere in una famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per lui e dice al marito di volerlo adottare.