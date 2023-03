La distribuzione dell’aggiornamento dell’interfaccia One UI 5.1 è stata inarrestabile dalla fine del 2022. Giunti al mese di marzo 2023, un gran numero di dispositivi sono stati raggiunti dall’update. I fortunati device non appartengono solo alle serie top di gamma ma anche ai segmenti di fascia media: alla lista degli smartphone già attualizzati si uniscono anche alcuni tablet, per la gioia di tanti clienti del produttore asiatico.

Giunti al giorno 12 marzo, ecco di seguito riportati i modelli Samsung Galaxy già beneficiari dell’interfaccia One UI 5.1. Per la serie Galaxy S, hanno ricevuto l’update i Galaxy S22, i Galaxy S21 (compreso pure il modello FE), i Galaxy S20 (pure in questo caso inclusa anche la corrispettiva Fan Edition) e il Samsung Galaxy S10 Lite. Sempre nel segmento top di gamma, anche i pieghevoli del produttore di vecchia e nuova generazione sono già stati attualizzati. Tra questi bisogna annoverare i Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, i Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2 e anche i primissimi Z Fold e Z Flip. Ancora, tra le ammiraglie molto apprezzate in passato, ha ottenuto lo stesso passo in avanti software anche il sempreverde Samsung Galaxy Note 20.

Passando al segmento di fascia media, i primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento One 5.1 sono stati i Galaxy A23, i Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G, i Galassia A52 5G, Galaxy A52s 5G, i Galaxy A51 5G, i Galassia A73 e i Galaxy A Quantum, L’update ha cominciato poi a far capolino anche su un device entry level come il Galaxy M33 5G e persino su due modelli di tablet molto diffusi come quelli della serie Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S7. La lista appena indicata non può essere che destinata ad allungarsi anche solo nel giro di qualche giorni, grazie al lavoro senza sosta degli sviluppatori.

