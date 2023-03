Il Google Pixel 6a torna di nuovo in offerta su Amazon, ma questa volta insieme al caricabatteria originale da 30W USB-C. Potete acquistare lo smartphone 5G Android ad uno sconto del 24% all’incredibile prezzo di 369 euro (invece di 488 euro di listino), nelle tre colorazioni Grigio Antracite, Grigio Chiaro e Verde Salvia. Se siete interessati a questo dispositivo, vi conviene fare in fretta perché le scorte a disposizione per questa offerta termineranno tra 8 giorni esatti. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce; inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche del device.

Offerta Google Pixel 6a - Smartphone 5G Android sbloccato con fotocamera da 12... Google Tensor, la mente di Pixel 6a. Google Tensor e' il primo chip...

Google Tensor ti aiuta a portare a termine le tue attività...

Il Google Pixel 6a (2020) presenta un display OLED 20:9 da 6,1 pollici con una risoluzione Full-HD+ e frequenza di aggiornamento di tipo classico a 60Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2; si tratta del primo chip realizzato dal colosso di Mountain View appositamente per Pixel, rendendo lo smartphone super intelligente, sicuro e potente, oltre ad essere più veloce e reattivo. Per quanto concerne il comparto fotografico, il Pixel 6a sfoggia sul retro una doppia fotocamera, di cui un sensore principale Sony IMX363 Dual Pixel da 12,2MP con PDAF e OIS e un ultra-grandangolare IMX386 da 12MP; mentre davanti mostra una fotocamera con sensore IMX355 da 8MP.

Il Pixel 6a, oggi in offerta da non perdere su Amazon, presenta anche connettività 5G Dual SIM con eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4400mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Ricordiamo che nell’offerta è incluso anche il caricatore originale da 30W USB-C.

