Ultimo appuntamento pomeridiano speciale per Amici di Maria De Filippi domenica 12 marzo. Poi, spazio al serale. Oggi su Canale 5, dunque, conosceremo i nomi dei concorrenti che avranno accesso alla prossima fase del programma guidato da Maria De Filippi.

Cantanti e ballerini saranno chiamati a conquistare le maglie d’oro che garantiranno l’accesso al serale, confermato per l’avvio sabato 18 marzo. Dopo l’ultima puntata di C’è Posta Per Te, sabato prossimo la prima serata di Canale 5 continuerà ad essere nelle mani di Maria De Filippi ma per la fase serale di Amici.

Al termine del serale conosceremo il nome del vincitore dell’edizione numero 22 del talent show.

Intanto, vediamo le anticipazioni di Amici del 12 marzo: cosa ci aspetta oggi su Canale5?

Ospite in studio la cantante Francesca Michielin per la presentazione del nuovo singolo, Quello Che Ancora Non C’è, tratto dall’album Cani Sciolti. Poi, spazio alla conquista delle magliette del serale.

I concorrenti saranno chiamati alla riconferma della maglia o a prove per la sua conquista. Si parte tutti da zero: anche coloro che hanno già preso la maglia dovranno dimostrare nuovamente di meritarla in vista della prima puntata del serale di sabato 18 marzo.