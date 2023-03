Nei gruppi WhatsApp ci potranno essere presto meno disguidi dovuti all’ingresso di partecipanti non desiderati. Un nuovo aggiornamento beta del servizio di messaggistica conferisce maggiori poteri agli amministratori che possono bloccare determinati ingressi, a seguito della loro valutazione.

Installando l’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.6.9 ma anche quello sperimentale iOS 23.5.0.74 per iPhone, la novità sarà a disposizione di tanti amministratori dei gruppi. Come annunciato dall’informatore WABetaInfo, nelle impostazioni delle chat collettive, saranno presenti delle nuove opzioni appunto. Oltre a quelle standard per determinare ad esempio chi può inviare messaggi, ci sarà un nuovo comando per abilitare l’approvazione dei nuovi partecipanti.

In pratica, grazie alla novità in fase solo sperimentale per il momento, gli amministratori potranno decidere se passare in esame tutte le nuove iscrizioni ai gruppi WhatsApp, anche quelle giunte su invito. Ogni nuovo membro, in pratica, rientrerà in una lista di partecipanti in attesa: quest’ultima passerà l’analisi dei gestori delle chat collettive che potranno appunto decidere per l’introduzione del nuovo iscritto oppure no.

L’aggiornamento fin qui descritto risulta ancora non essere quello definitivo, sia per Android che per iPhone, ma promette davvero bene. In effetti, siamo al cospetto di una funzione che dovrebbe ridurre notevolmente il rischio di spam all’interno delle chat collettive o comunque limitare sul nascere la possibilità che utenti fastidiosi creino scompiglio in qualche chat appunto. La novità ha senso soprattutto nel caso di gruppi molto numerosi appunto, dove gli amministratori faticano maggiormente a gestire anche il flusso di comunicazioni molto copioso.

Di certo gli sviluppatori continueranno a migliorare la novità appena indicata all’interno delle versioni sperimentali dell’app. Poi sarà il momento del rilascio definitivo dell’implementazione che potrebbe perà richiedere ancora svariate settimane, dunque anche qualche mese. Una volta disponibili, i relativi update saranno messi a disposizione del Play Store per Android e dell’App Store di Apple per gli iPhone.

