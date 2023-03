Ci sono sempre meno voci relative al futuro lancio del Samsung Galaxy S23 e la cosa non può che non essere interpretata negativamente per l’uscita della Fan Edition dell’attuale top di gamma. Il futuro del dispositivo è decisamente incerto, giunti a marzo 2023. Una fonte autorevole come Roland Quandt poi afferma che, per l’anno corrente, non ci sarà alcun dispositivo con questa nomenclatura e le parole dell’esperto (spesso protagonista di anticipazioni veritiere) non possono di certo essere sottovalutate.

Il lancio di un eventuale Samsung Galaxy S23 FE sarebbe stato previsto non prima della seconda metà dell’anno e dunque dopo giugno. Eppure, risulta alquanto strano che non siano venuti a galla rumor specifici sulle sue componenti hardware e sul suo design, magari anche dettagli specifici sul via alla produzione del dispositivo. L’unico riferimento delle scorse settimane era stato quello relativo all’adozione del processore Snapdragon 8+ Gen 1 a bordo del telefono ma questo dettaglio appare alquanto scontato (visto che sugli attuali S23 di top di gamma c’è invece lo Snapdragon 8+ Gen 2). Per questo motivo, sarebbe alquanto logico ritenere che Samsung potrebbe essere pronta a superare la Fan Edition, mettendola in panchina almeno per quest’anno.

Il Samsung Galaxy S23 FE non sarebbe l’unico modello saltato per il corrente anno. Ci sono anche seri dubbi sulla possibilità che il produttore punti pure sul Samsung Galaxy A74. Anche per quest’ultimo non sono pervenuti particolari e dunque potrebbe darsi che il produttore, nel 2023, punti tutto sui già esistenti Galaxy A54 per il segmento di fascia media e sui Galaxy S23 per quello top di gamma. Agli occhi di tutti si presenterebbe uno scenario volto a semplificare la linea di proposte per gli acquirenti finali, puntando su un numero minore di modelli ma con potenziali di vendita maggiori. Capiremo presto se l’intento sarà proprio questo.

