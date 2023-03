Il colosso di Seul probabilmente aggiornerà molte cose sul Samsung Galaxy Z Fold 5 entro la fine dell’anno, ma alcune aree del telefono non miglioreranno, tra cui la fotocamera principale. Come riportato da ‘SamMobile‘, una nuova voce afferma che il prossimo pieghevole a libro non utilizzerà l’impressionante sensore ISOCELL HP2 da 200MP di Samsung perché è “impossibile” farlo. La fonte di questa voce non spiega in dettaglio perché sarebbe impossibile per il Samsung Galaxy Z Fold 5 far oscillare il sensore ISOCELL HP2 e se ciò ha a che fare con costi o limitazioni tecnico/spaziali imposte dal fattore di forma pieghevole. Ad ogni modo, il device utilizzerà presumibilmente la stessa fotocamera principale del Galaxy Z Fold 4.

Il dispositivo presenterà la stessa fotocamera principale da 50MP del suo predecessore: il produttore asiatico ha dotato il Samsung Galaxy Z Fold 4 del sensore ISOCELL GN3 con una risoluzione di 50MP, un’apertura f/1.8, pixel da 1,0 micron e beneficia della tecnologia Dual Pixel PDAF (Phase Detection Auto Focus) e OIS (Optical Image Stabilization). Il primo sparatutto con fotocamera mobile da 200MP di Samsung, che a quanto pare non arriverà sul Samsung Galaxy Z Fold 5, ha un’apertura f/1.7, pixel da 0,6 micron, messa a fuoco automatica Quad Phase Detection per migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, tecnologia Dual Vertical Transfer Gate che migliora la precisione del colore e riduce la sovraesposizione e OIS.

Il sensore ha debuttato con il Samsung Galaxy S23 Ultra e potrebbe rimanere un’esclusiva del telefono per tutto l’anno. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Fold 5, non è chiaro se il colosso di Seul aggiornerà almeno le altre fotocamere o le capacità del teleobiettivo. Probabilmente l’OEM sudcoreano proverà a migliorare l’esperienza della fotocamera del pieghevole in altri modi, anche se non integrerà a bordo il sensore ISOCELL HP2 da 200MP. Il colosso di Seul svelerà il Samsung Galaxy Z Fold 5 all’Unpacked di agosto-settembre.

