Purtroppo non funziona l’app BPER e ci sono problemi seri anche al sito del gruppo bancario in questo sabato 11 marzo. Dall’inizio della mattinata odierna, a più riprese, si stanno succedendo diverse anomalie per i servizi di home banking, Dunque vale la pena fare il punto della situazione, fornendo anche le informazioni esatte sul numero verde di assistenza ai clienti alle prese con le difficoltà.

In che modo non funziona l’app BPER in questa giornata? In molti clienti lamentano l’impossibilità di aprire lo strumento sul loro smartphone. Non ci sono particolari differenze tra l’esperienza degli utenti con dispositivo Android e quelli con iPhone. In entrambi i casi, nonostante numerosi tentativi, accade semplicemente che tutte le sezioni di home banking non siano raggiungibili e restituiscano solo schermate vuote o con errori. Qualcosa di molto simile accade anche per il sito web del gruppo bancario nel quale, è giusto ricordarlo, confluiscono diversi istituti. In pratica, per quanto la piattaforma sia raggiungibile nelle sue sezioni pubbliche, è nel momento in cui si procede con l’autenticazione in area riservata che si hanno le maggiori difficoltà. L’operazione di login fallisce, per quanto si inseriscano i dati corretti per username e per password.

Come comportarsi quando non funziona l’app BPER e pure il sito della compagnia bancaria? Il numero verde al quale i clienti dovranno fare riferimento è lo 059 4242. A quest0ultimo rispondono gli operatori anche per supporto di tipo tecnico dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24 ma anche oggi e domani (dunque nel weekend) dalle 8:30 alle 19:30. La consulenza potrebbe anche essere decisiva nell’attesa che i servizi ritornino a funzionare nella giusta maniera, senza più ulteriori problemi. Per il momento, tuttavia, l’istituto non ha chiarito i motivi che si legano alle anomalie odierne e dunque è impossibile ipotizzare dei tempi di ripristino appunto.

