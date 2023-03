Marco Mengoni a C’è Posta Per Te l’11 marzo, si chiude così l’edizione 2023 del people show di Maria De Filippi. Dalla prossima settimana, al via il serale di Amici. La prima puntata è infatti fissata per sabato 18 marzo.

Oggi Maria De Filippi porta su Canale 5 il vincitore del Festival di Sanremo 2023. Marco Mengoni ha trionfato di nuovo, 10 anni dopo L’Essenziale, con il brano Due Vite. Lo porterà anche all’Eurovision Song Contest, dove sarà in gara in rappresentanza del nostro Paese.

Se in un primo momento, infatti, sembrava che l’artista avesse dubbi sul pezzo da presentare in Europa, la conferma successiva ha reso noto che il pezzo sul palco sarà lo stesso del Festival. Nessun cambiamento, dunque, all’orizzonte.

Stasera Marco Mengoni a C’è Posta Per Te sarà tra gli ospiti della puntata conclusiva dell’edizione. Sarà la sorpresa di una storia commovente che Maria De Filippi racconterà in prima serata, che coinvolgerà persone comuni intente a riavvicinarsi dopo un periodo difficile. Marco Mengoni sarà il “dono” preparato dalla padrona di casa, complice del mittente delle posta. Non resta che togliere la busta bianca.

Mengoni non sarà solo a C’è Posta Per Te stasera: tra gli ospiti anche il conduttore TV Gerry Scotti.

Si chiude così l’edizione 2023 di C’è Posta Per Te, che conferma il suo record d’ascolti. Quest’anno il programma ha subito una settimana di pausa, a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo e dello stop a tutti i programmi condotti da Maria De Filippi. Salta quindi la tradizionale puntata con “il meglio di” dal momento che sabato prossimo è atteso l’avvio del serale di Amici.