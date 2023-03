Fino ad oggi non ha mai commentato il post-Festival, ma nelle ultime ore sono arrivate le prime dichiarazioni di Chiara Ferragni su Fedez dopo Sanremo, alla luce di tutti gli avvenimenti che hanno tenuto la coppia sotto la luce severa del gossip e delle voci di corridoio.

Chi ha memoria ricorderà che il siparietto tra Fedez e Rosa Chemical durante la finalissima, un istante che è diventato un meme, un bersaglio e anche uno scontro politico. Dopo le ipotesi sul consenso dato da Federico Leonardo Lucia, sono arrivati gli esposti dei Pro-Vita e, soprattutto, i pettegolezzi su una presunta crisi tra i Ferragnez.

Galeotto è stato quel filmato muto che mostrava Fedez raggiungere sua moglie sul palco durante lo stacco pubblicitario, e nonostante la totale assenza di sonoro c’è chi ha giurato che i due avessero litigato. Poi sono arrivate le foto dei Ferragnez all’esterno dello studio di un presunto avvocato divorzista, c’è stata l’indiscrezione di Fabrizio Corona e il silenzio di Fedez sui social ha alimentato il tutto.

Lo stesso Fedez era tornato sui social per dissare Mario Giordano, poi niente di più fino a quel brevissimo testo in cui spiegava di star attraversando un periodo difficile dal quale sua moglie era totalmente estranea. Infine, Fedez ha spiegato che il suo malessere era dovuto ad un farmaco.

Nessuna crisi tra i Ferragnez e oggi, sabato 11 marzo, ecco la spiegazione di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale mostra un selfie con gli occhi umidi di lacrime e racconta tutto ciò che ha passato sia durante che dopo il Festival, dall’emozione per la sua prima volta all’Ariston all’odio ricevuto in rete.

Ecco le sue parole:

“Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia. Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissimo, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso. Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia, ma anche per le 60 persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro. Lo ammetto, tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi, tra tante, a volte troppe responsabilità familiari, umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza, forse di persona più adulta. Certo, a volte vorrei concedermi di dirmi: ‘Chiara ci sei anche tu, oggi puoi essere fragile, puoi sbagliare, puoi essere tu quella che chiede aiuto’. Succederà, lo so. Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente. Grazie a chi c’è anche per me, e a chi capisce che tante volte il mostrarsi forte anche quando ci si sente fragili non è una scelta ma una necessità. Vi vedo, vi leggo e vi sono grata”.