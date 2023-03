Il nuovo singolo di Nesli è Ancora Tu, brano che esce in rotazione radiofonica in contemporanea con Nesliving Vol IV – Il Seme Cattivo, nuovo album del cantautore di Senigallia.

Nesli si accompagna con la voce di Hanami e insieme raccontano la malinconia di un amore mai spento tra persone ormai lontane. Per questo il brano si presenta come una ballata che esplode nel ritornello, con uno special che diventa un viaggio nel passato e una riflessione finale prima di dirsi “addio”. A proposito del brano, Nesli dichiara:

“È l’unica canzone d’amore dell’album. Un amore lontano e distante tra due persone che non si appartengono più, il testo rappresenta i pensieri di entrambi, pensieri che non condividono. Oggi accade spesso che le relazioni abbiamo come comune denominatore la mancanza di una comunicazione reale e sincera. I protagonisti di questo pezzo continuano ad essere l’uno nella testa dell’altro ma senza dirselo. È la solitudine di questa epoca, la solitudine dei sentimenti”.

Nesliving Vol IV – Il Seme Cattivo chiude la trilogia di Nesli iniziata nel 2009 con il primo volume. Il disco segue Vengo In Pace, l’ultimo album in studio pubblicato nel 2019. Francesco Tarducci – questo il nome di battesimo di Nesli – dichiara che l’ultima release è “il testamento musicale”. Il disco è interamente prodotto da Francesco con Prince Vibe ed è un manifesto personale in cui l’artista si è lasciato andare nella sua totale libertà creativa.

In Nesliving Vol IV – Il Seme Cattivo trovano voce coloro che non fanno mai gol, che stanno nell’angolino in fondo della società. Il messaggio che Nesli è propone è l’importanza degli sbagli, gli unici elementi della vita che danno la spinta a migliorarsi. Un disco maturo, che con questo brano mostra l’assoluta semplicità delle parole, una scelta necessaria in questo periodo storico fatto di infinite confusioni.

Testo