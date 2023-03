Questa sera, venerdì 10 marzo 2023, riprenderà il campionato italiano con l’anticipo del match Spezia-Inter, valido per la 26a giornata di Serie A. In questo articolo, però, ci soffermeremo con l’attesissima sfida in programma domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona che vedrà affrontarsi Napoli-Atalanta alle ore 18.00. In seguito all’amara sconfitta rimediata proprio davanti al pubblico di casa venerdì scorso contro la Lazio per 1-0, adesso gli azzurri andranno sicuramente in cerca di riscatto e punteranno solamente alla vittoria per consolidarsi sempre più in vetta alla classifica. La Dea è reduce da un pareggio a reti inviolate ottenuto in casa contro l’Udinese e cercherà sicuramente i tre punti per agganciare la zona Champions League.

Attualmente, la classifica di Serie A vede il Napoli di mister Luciano Spalletti occupare il primo posto a quota 65 punti, mentre l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è sesta con 42 punti all’attivo. Nel match di andata, dello scorso 5 novembre, la partita si è conclusa a favore dei partenopei con il punteggio finale di 1-2. La sfida in programma sabato 11 marzo al ‘Maradona’ con fischio d’inizio alle ore 18.00, sarà trasmessa in diretta TV su DAZN e per la visione basterà scaricare l’app su una smart TV compatibile, o su dispositivi come Amazon FireStick e Google Chromecast, oppure ancora su console di gioco quali PlayStation e Xbox.

Inoltre, gli abbonati potranno seguire Napoli-Atalanta anche in diretta streaming, dove occorrerà scaricare l’apposita app di DAZN su smartphone, tablet oppure tramite PC o notebook e cliccare sull’evento. Per quanto riguarda le probabili formazioni, ecco a seguire le possibili scelte che i tecnici Spalletti e Gasperini opteranno per la sfida:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund.

Continua a leggere su optimagazine.com