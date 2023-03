Pare stiano volgendo al termine i problemi che hanno investito i Samsung Galaxy S23 Ultra negli ultimi tempi, almeno per quanto riguarda il discorso S Pen. Dopo avervi parlato di un aggiornamento imminente per tutta la serie, come osservato in mattinata a proposito dei miglioramenti che attendono la fotocamera del device, oggi tocca concentrarsi su altri fattori. Già, perché il produttore coreano con il suo top di gamma non può lasciare niente al caso, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere in mattinata sul web.

Come verranno archiviati i problemi per i Samsung Galaxy S23 Ultra sulla connettività di S Pen

Per farvela breve, come faremo a metterci alle spalle i problemi per i Samsung Galaxy S23 Ultra sulla connettività di S Pen? Le ultime settimane sono state caratterizzate da un bug che ha causato la disconnessione del dispositivo S Pen dal telefono, ma a detta di fonti autorevoli come SamMobile, l’ultima versione di Air Command sembra risolvere questo problema. L’annuncio di oggi giunge fondamentalmente da un segnale ufficiale che il produttore coreano ha voluto dare a tutti coloro che hanno puntato su questo device di recente.

In particolare, versione 7.1.21.0 di Air Command risulta disponibile da alcune ore a questa parte tramite il Galaxy Store. Il registro delle modifiche menziona solo un cambiamento, ed è molto gradito. Secondo Samsung, più in particolare, la nuova versione Air Command stabilizza la connessione S Pen. Insomma, ci sono tutti i presupposti per ritrovarsi finalmente con una S Pen funzionante nel momento in cui porteremo a termine il download di questo nuovo aggiornamento per il pubblico.

Staremo a vedere se e come verranno affrontato gli altri piccoli bug che di recente sono stati segnalati dal pubblico per il Samsung Galaxy S23 Ultra e gli altri prodotti di questa serie.

Continua a leggere su optimagazine.com