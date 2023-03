In questo venerdì 10 marzio non funziona l’aggiornamento del widget 4146 in uso sui telefoni di non pochi italiani. Lo strumento utile, in particolar modo, ad una clientela business sta manifestando vistosi problemi in queste ore e di fatto ne è compromesso il suo utilizzo. Non sarà neanche un caso che le attuali anomalie giungano un anno esatto dopo quelle del marzo 2022, e le testimonianze raccolte facciano riferimento allo stesso tipo di esperienza.

Cos’è il widget 4146

La richiesta e il non funzionamento dell’aggiornamento del widget 4146 colpisce, come già accennato, un’utenza business. In effetti, le diverse app 4146 presenti sugli store Google come Apple vengono scaricate da lavoratori con SIM aziendale ma con piano che prevede la doppia fatturazione per chiamate di lavoro appunto da un lato e private dall’altro. Il tool in questione serve ad anteporre, in maniera del tutto automatica, il prefisso 4146 a qualsiasi numero in rubrica per distinguere proprio le due tipologie di contatto. Proprio per quanto appena detto, appare evidente come l’utilizzo del widget sia fondamentale in molti contesti e un disservizio come quello di queste ore comporti delle conseguenze in ambienti lavorativi pubblici come in quelli privati nel nostro paese.

Cosa non funziona

Nelle scorse ore e dunque oggi 10 marzo non funziona l’aggiornamento widget 4146 e dunque lo strumento non assolve il compito sopra descritto. Sembrerebbe dunque che sia necessario procedere ad un update ma che quest’ultimo mostri delle anomalie. Esattamente come accaduto un anno fa, possiamo immaginare che i malfunzionamenti ora oggetto di un primo esame possano non essere risolti nell’immediato. In effetti, si dovrà certamente andare a fondo delle cause che determinano gli errori di scena in questa prima parte del mese. Non mancheranno ulteriori aggiornamenti sulla delicata questione sulle nostre pagine, non appena disponibili.

