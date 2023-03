Torna caldo un tema come quello di Alice Mail che non funziona, alla luce di alcune segnalazioni che hanno preso piede sui social oggi 10 marzo. Non un vero e proprio down come quello di alcuni mesi fa, è giusto evidenziarlo, ma un disservizio riscontrato qua e là dal pubblico che vale la pena prendere in considerazione. Vediamo come stanno le cose per il pubblico, in modo che tutti possano valutare con grande attenzione lo stato dei fatti, dando la giusta dimensione al presunto disservizio di cui si comincia a parlare in Italia questo venerdì.

Da alcuni minuti non funziona a tutti Alice Mail: gli aggiornamenti di oggi 10 marzo in Italia

Siamo distanti dall’ultimo bollettino analizzato all’interno del nostro magazine, ma è chiaro che qualche problema potrebbe essere in corso con Alice Mail. Come si nota dallo screenshot del sottoscritto ad inizio articolo, a differenza di quanto avvenuto in altre circostanze è quantomeno possibile accedere alla piattaforma. Il problema si viene a creare nel momento in cui parte il tentativo di visualizzare i vari messaggi di posta elettronica ricevuti negli ultimi tempi. Nel mio caso, infatti, non è possibile andare avanti arrivati a questo punto.

Il sistema riconosce pertanto le credenziali, ma le difficoltà server di questa mattina potrebbe rendere complicato ricevere ed inviare nuovi messaggi di posta elettronica. L’esperienza dice che anomalie del genere dovrebbero durare poco. Magari nel giro di un’oretta i tecnici riusciranno ad archiviare in modo definitivo il bug emerso con Alice Mail, ma in giornata dovremo fare ugualmente molta attenzione. Soprattutto nel caso in cui l’utente dovesse essere in attesa di email importanti da visualizzare con urgenza.

Anche a voi Alice Mail non funziona nelle modalità descritte? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di maggiori riscontri dal pubblico o dallo staff.