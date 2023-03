La serie Samsung Galaxy S23 è da poco disponibile sul mercato, ma in tanti già oggi si chiedono cosa fare per migliorare la durata della batteria di questi modelli. Premesso che tutti attendono eventuali aggiornamenti per mettersi alle spalle piccole anomalie venute a galla nel corso delle ultime settimane, come quella che abbiamo avuto modo di analizzare in questi giorni con un altro articolo, è chiaro che qualche dritta sparsa qua e là, magari smanettando con le impostazioni dei dispositivi, non possa fare che piacere a chi intende riscontrare da subito qualche miglioramento.

Passi in avanti la batteria dei Samsung Galaxy S23 in poche mosse e prima dell’aggiornamento

Insomma, se avete intenzione di migliorare l’autonomia dei vostri Samsung Galaxy S23, potrebbe tornare utile qualche consiglio. Tipo quelli che sono stati forniti in mattinata da una fonte come SamMobile, anche per chi ha deciso di puntare da subito su questa serie qui in Italia. Senza toccare il risparmio energetico, visto che in questo frangente rischieremmo di limitare troppo le performance del device, è possibile alleviare le nostre sofferenze andado a toccare il profilo delle prestazioni del telefono, provando così a trovare il giusto compromesso.

Per farvela breve, l’obiettivo consiste nel fatto che il chip Snapdragon 8 Gen 2 non funzioni a pieno regime pur offrendo le prestazioni di cui l’utente finale ha bisogno. Il tutto, senza disabilitare l’elevata frequenza di aggiornamento dello schermo o altre funzionalità (come il 5G) al contrario di quanto avviene mettendo mano al risparmio energetico. Da non dimenticare la recente opzione Light, tramite la quale lo smartphone tende a dare la priorità alla durata della batteria e all’efficienza di raffreddamento.

Si ottiene qui un calo delle prestazioni pari al 20%, ma il miglioramento dell’autonomia dei Samsung Galaxy S23 sarà nettamente superiore a questa soglia. Che ne pensate?

Continua a leggere su optimagazine.com