L’aggiornamento Fortnite di oggi 10 marzo introduce il Capitolo 4 Stagione 2 Mega nel gioco di Epic Games. Proprio in questo venerdì quasi primaverile, dalle ore 8 italiane, si è provveduto all’update utile per introdurre tutte le novità in game, in uno scenario completamente rinnovato e molto interessante.

Attraverso il trailer diffuso solo nella notte da Epic Games e presente anche al termine di questo articolo, abbiamo iniziato a saperne di più proprio sull’ultimo aggiornamento Fortnite che prende il nome di Mega. Lo scenario proposto prende certamente ispirazione dai manga giapponesi e dalla cultura cyberpunk per un’esperienza insolita per il titolo ma molto attrattiva.

La manutenzione programmata da Epic Games per l’introduzione di tutte le novità dell’aggiornamento Fortnite per il Capitolo 4 Stagione 2 potrebbe durare per diverse ore della mattinata. In ogni caso, i server potrebbero essere offline per svariato tempo ma i giocatori potranno già consolarsi con i dettagli certi relativi alla prossima esperienza di gioco. Proprio la nuova stagione introduce un nuovo aspetto e volto dell’isola, con l’arrivo di Mega City al centro della scena (che resta il fulcro dell’ultimo update). Il giocatore è ora invitato a percorrere in grind le ringhiere di Mega City e muoversi in lungo e in largo della nuova ambientazione a bordo di una bellissima moto sportiva. Obiettivo primario sarà quello di oltrepassare le torri al nitro e scoprire i segreti del nuovo bioma. Tra le altre missioni ci sono ora quelle che prevedono di scatenare il caos a Borgo Bollente, guidare un Drifter Nitro sulla pista di Cresta Derapata, ancora migliorare le abilità con la Lama cinetica a Crocevia Kenjutsu.

Tra le novità dekll’attuale aggiornamento fortnite Capitolo 4 Stagione 2 spicca infine la presenza di Eren Yeager de L’Attacco dei Giganti. La relativa skin sbloccabile nel Pass Battaglia e c’è da scommetterci che in tanti punteranno subito a questo obiettivo.

