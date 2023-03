Esce oggi Un Buon Inizio, il nuovo singolo di Laura Pausini scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Un brano che nasce da anni di riflessioni profonde e cambiamenti nella vita di Laura Pausini, dopo ascolti e scritture importanti che l’hanno portata a provinare anche canzoni di altri.

Tra queste, Un Buon Inizio, un brano scritto da Zanotti a cui la Pausini ha chiesto di rimettere mano. Così, i due si sono conosciuti e si sono ritrovati in studio di registrazione.

“Ho cercato di trovare risposte nelle mie ricerche e dopo un anno di ascolti e scritture mi sono accorta di non aver trovato risposte alle mie inquietudini. Allora ho chiamato Jacopo Pesce, gli ho parlato di come mi sentivo e di cosa stavo cercando. Jacopo mi ha fatto ascoltare una decina di brani secondo lui adatti a me. Tra questi, c’era Un Buon Inizio. Chiedo sempre di non dirmi chi sono gli autori che mi mandano le canzoni per non influenzarmi, ma in questo caso, chiunque l’avesse scritta aveva una melodia che mi faceva esplodere il cuore”, racconta Laura Pausini sui social.

Ha riconosciuto subito la voce di Riccardo Zanotti.

“Ho riconosciuto subito la voce di Riccardo ed ho chiesto di poterla provinare con la mia voce. Quando ho capito che volevo ricominciare da qui, ci siamo scritti, confrontati, e incontrati in studio e Riccardo mi ha dimostrato un grande affetto capendo veramente quanto fosse importante per me cambiare la storia del testo che aveva scritto e in studio l’abbiamo modificato a quattro mani per adattarlo al mio stato d’animo. Ecco come è nata questa che da stanotte a mezzanotte sarà la prima canzone del disco che prima o poi verrà, ma che parte con un messaggio così forte, così essenziale per far sì che comunque vada per me sia UN BUON INIZIO”, prosegue Laura.

Sulla base del testo già scritto da Riccardo, dunque, i due hanno lavorato per riaprire il brano e adattarlo alla storia di Laura Pausini. Così, quel pezzo è diventato il primo singolo di un nuovo progetto a cui Laura sta attualmente lavorando, il progetto che apre un nuovo capitolo della sua carriera e che festeggia i primi 30 anni in musica.

Un Buon Inizio è prodotto da Simon Says e Paolo Carta, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa Laura.

A proposito del disco, la cantante spiega: “Come vi ho raccontato in questi anni proprio qui sui social, sto lavorando al disco che verrà da molto tempo. Ho iniziato l’8 gennaio 2021. È la prima volta in così tanti anni che mi ritrovo a pensare e scrivere e cantare un disco in un tempo così lungo. Ho iniziato a cercare canzoni e parole prima dentro di me, poi ascoltando TUTTO quello che mi arrivava. L’ho fatto perché ero confusa, insicura, impaurita. 30 anni di carriera significano aver cantato e detto tantissimo, perché non sono un’interprete ma dal primo disco nel 1993 io canto di me, e di ciò che sento. Uso la musica come compagna da sempre, come una valvola di sfogo, come una medicina”.