Il finale di Buongiorno Mamma 2 è già dietro l’angolo e venerdì prossimo, il 17 marzo, avremo modo di capire come andrà a finire. Le anticipazioni dell’ultima puntata di Buongiorno Mamma 2 portano a galla un altro mistero che potrebbe gettare le basi di una possibile terza stagione che potrebbe essere già in cantiere alla luce degli ottimi ascolti ottenuti in queste settimane,

Nel finale di Buongiorno Mamma 2 il ritrovamento di un corpo nel lago proprio davanti a casa Borghi scombussola di nuovo tutto e non solo la famiglia protagonista ma anche gli altri personaggi della serie. Le cose peggiorano quando vengono a galla i primi dettagli sulle tracce di DNA rinvenute sul cadavere, dettaglio che provoca un dolore quasi insanabile in tutti i componenti della famiglia Borghi.

Alla ricerca della verità, Sole si imbarca in un lungo viaggio per provare a scavare nel passato della madre biologica e capire così che cosa possa esserle successo. Tutto questo è legato in qualche modo al coma di Anna? La chiave di tutto sembra ricondurre al braccialetto di cuoio di cui Anna aveva realizzato il disegno.

Prima di scoprire come andrà a finire Buongiorno Mamma 2, l’appuntamento con la serie è fissato per oggi, 10 marzo. Nella puntata di oggi, Sole, tornata a casa, ha bisogno di sapere se Vincenzo è davvero suo padre e chiede all’uomo di effettuare un test del DNA e questo spinge Guido a pensare di poter perdere la figlia. Intanto Mauro gioca tutte le sue carte per riconquistare Agata mentre Karim fa una rivelazione inattesa a Francesca. Jacopo vorrebbe rivelare a Lea di essere responsabile del coma del fratello, ma la ragazza lo sorprende con una sconvolgente notizia. Vincenzo scopre che Maurizia era a Bracciano il giorno dell’incidente di Anna, cosa è successo?