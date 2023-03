Probabilmente chiunque conosce l’app Amazon per effettuare acquisti dal noto store. Eppure, non proprio tutti conoscono appieno le potenzialità dello strumento, tanto da non intuire i motivi che dovrebbero farlo preferire allo store accessibile dal web. Proprio l’applicazione, in effetti, potrebbe garantirci una migliorata esperienza d’uso, funzioni più dinamiche, aggiornamenti costanti sui prodotti di nostro interesse e di rimando (naturalmente) anche un maggiore risparmio.

Funzionamento

L’app Amazon è disponibile sia sul Play Store per smartphone con sistema operativo Android, sia su App Store di Apple per gli iPhone e gli iPad. Dopo l’installazione dello strumento, dovrà essere effettuato l’accesso con account pre-esistente o con uno nuovo ottenuto dopo opportuna registrazione. L’autenticazione è fondamentale per ottenere un’esperienza personalizzata a seguito degli acquisti e naturalmente tenere traccia di pacchi in arrivo o effettuare richieste di diverso tipo.

Come primo punto di riferimento dell’app Amazon, andrà sempre preso il menù principale presente in basso alla schermata. Questo contiene l’icona della Home per tornare sempre alla pagina iniziale dello store, l’icona dell’omino per gestire il proprio profilo e dunque accedere agli ordini, alle informazioni dell’account, alla lista dei desideri e alla possibilità di acquistare di nuovo qualcosa di già ricevuto. Dalla stessa sezione è possibile controllare l’abbonamento Prime, gestire i pagamenti e verificare il saldo dei buoni regalo. Nella barra dei menù è presente anche quella relativa al carello per la verifica degli acquisti già effettuati e delle transazioni in stand-by. In ultima battuta, il quarto simbolo del menù principale con le 3 bande orizzontali permette di accedere a tutte le categorie merceologiche dei prodotti dello store.

Sempre dalla schermata Home, subito in alto, è accessibile la barra di ricerca per verificare la presenza del prodotto desiderato, digitando il suo nome. L’opzione di Google Lens rappresenta un primo valido motivo per preferire l’app di Amazon appunto alla sua controparte sul web. Dalla galleria del telefono si potrà caricare l’immagine di un prodotto, scansionare con la fotocamera un codice a barre per avviare la ricerca del prodotto desiderato.

Altro punto a favore dell’esperienza di acquisto con l’app Amazon è rappresentata dalle scorciatoie accessibili ancor prima di entrare nell’applicazione appunto, ossia dalla relativa icona. Tenendola premuta, come visibile anche nell’immagine posta in basso, sarà possibile accedere direttamente al carrello, alla ricerca di prodotti, alla visualizzazione degli ordini, alle offerte del giorno.

I benefici dell’utilizzo dell’app Amazon sullo smartphone si fanno ancora più concreti nel momento in cui si arrivano le notifiche relative alle offerte. Molto più che nel caso dell’utilizzo del solo sito web del portale, gli alert relativi a proposte personalizzate e interessanti saranno sempre a portata di mano proprio nella schermata delle notifiche del telefono, per non perdersi alcun aggiornamento.

Altri punti a favore dell’app Amazon riguardano l’immediato accesso alle liste Alexa presenti nel menù dello strumento posto al di sotto della barra di ricerca. Qui sono raccolti i prodotti che intendiamo comprare in elenco. L’accesso alle informazioni puntuali risulterà di certo molto utile in molti contesti. Ancora, dal menù appena citato, si accede subito ai contenuti di Prime Video e Prime Music e potrebbe essere davvero pratico richiamarli dall’app per fruirne in mobilità, magari in viaggio o in completo ralax a casa.

Usabilità

Non ci sono dubbi sul fatto che l’app Amazon sia estremamente semplice da utilizzare, con percorsi semplificati per indurre i clienti all’acquisto. La facilità con la quale si possono impostare notifiche per le offerte più interessanti è indubbia. In qualsiasi momento potranno essere aggiunti nuovi avvisi, cancellati i vecchi, sulla base delle nuove necessità.

Se c’è un aspetto su cui l’app Amazon pecca invece è l’accesso più diretto ai canali di supporto, soprattutto per il post-vendita. Esistono specifici percorsi per chiedere resi, rimborsi, restituzioni di prodotti non conformi ma sono meno intuitivi di altri pensati per l’acquisto. Sarebbe invece l’ideale raccogliere tutte queste richieste in apposita scheda, utile pure ad entrare subito in contatto con operatori del customer care.

