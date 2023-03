Bisogna prendere in esame questa mattina le prime informazioni per coloro che sono già alla ricerca dei biglietti di Juventus-Inter di Coppa Italia. Partita estremamente attesa, soprattutto considerando il fatto che entrambe sono da tempo fuori dalla lotta scudetto. Insomma, anche questa coppa diventa un importante per dare un sapore diverso alla stagione, senza dimenticare gli scontri del recente passato tra le due rivali. Già, perché due anni fa furono i bianconeri ad imporsi nella doppia semifinale, prima di battere in finale l’Atalanta, mentre lo scorso hanno a trionfare sono stati i nerazzurri nella finale andata in scena allo Stadio Olimpico.

Cosa sappiamo sulla vendita per i biglietti di Juventus-Inter di Coppa Italia oggi 10 marzo

Dunque, dopo aver analizzato la situazione in vista di Napoli-Milan in campionato, come osservato con il nostro recente articolo, oggi tocca concentrarsi sulla seconda competizione nazionale. Detto questo, quali sono le prime informazioni trapelate in queste ore per chi è alla ricerca di risposte sulla vendita per i biglietti di Juventus-Inter di Coppa Italia? Partiamo col dire che sul versante settore ospiti ci sarà ancora da aspettare, in quanto la società bianconera attende eventuali comunicazioni da parte delle Autorità per la gestione di questi ticket.

Passando ai sostenitori bianconeri, come riporta il sito ufficiale dalle 12 di oggi 10 marzo parte la vendita per tutti coloro che sono abbonati alla stagione corrente. Dalle 14 del 14 marzo, invece, sarà il turno della vendita riservata J1897, mentre 24 ore dopo toccherà a B&W Member e B&W Lite Member. Solo dal 16 marzo, infine, ci sarà la vendita libera per i ticket restanti. Vedremo a questo punto quale sarà la risposta del pubblico bianconero per una sfida già oggi molto attesa.

Insomma, siamo già nel vivo della vendita per i biglietti di Juventus-Inter di Coppa Italia