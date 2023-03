I Samsung Galaxy S23 riceveranno molto presto un aggiornamento per la fotocamera che ottimizzerà l’esperienza utente sotto il profilo fotografico. A rivelarlo è il solito leaker Ice universe, che su Twitter ha reso note le intenzioni del colosso di Seul. In programma ci sarebbe un importante upgrade per migliorare le prestazioni del comparto fotografico dei Samsung Galaxy S23.

L’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato per la fine del mese di marzo, quindi nel giro delle prossime due settimane. I Samsung Galaxy S23, ed in particolare l’S23 Ultra, soffrono di un problema di riduzione dello shutter lug, come anche di un rumore eccessivo negli scenari notturni (si tratti di piccoli fastidi che purtroppo tendono a turbare la serenità di chi ha investito tanto sul prodotto, che ricordiamo non costare affatto poco). Il colosso di Seul può di certo intervenire per migliorare la situazione, anche se si tratta solo di dettagli vista la bontà del comparto fotografico del top di gamma in carica. Parliamo senza dubbio di un peso massimo, probabilmente del migliore smartphone Android in questo campo, anche se c’è sempre da migliorare, come in tutto nella vita.

Un discorso che riprenderemo senz’altro a tempo debito, quando i Samsung Galaxy S23 saranno pronti ad accogliere l’aggiornamento che si prospetta determinante per l’ottimizzazione dell’esperienza fotografica offerta, che ricordiamo dovrebbe arrivare entro la fine del mese di marzo, almeno stando a quanto riferito dall’informatore di cui sopra (abbiate solo ancora un po’ di pazienza prima di vedere decollare la fotocamera dei vostri Samsung Galaxy S23, che vi daranno molte più soddisfazioni dopo l’installazione). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

