Il nuovo singolo dei Black Eyed Peas è Bailar Contigo, un feat tutto da ballare con Daddy Yankee che contiene anche il sample di un vecchio tormentone.

Gli hitmaker per eccellenza ritornano con un nuovo estratto dall’ultimo album Elevation (2022). Il brano contiene il campionamento di Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-dop) di Scatman John, che i Black Eyed Peas hanno ripulito dai fasti della dance per riproporli in una chiave più vicina al reggaeton. Il risultato è un concentrato di autotune, percussioni e groove nel tipico stile dei Black Eyed Peas.

Bailar Contigo è il nuovo estratto da Elevation dopo Simply The Best e Don’t You Worry. Il trio formato da will.i.am, apl.de.ap e Taboo, del resto, ha riconquistato l’Italia dopo l’apparizione al Festival di Sanremo 2023 come super ospiti. Un’Italia che abbracceranno di nuovo in estate con ben 4 date nei festival secondo il seguente calendario.

La carriera dei Black Eyed Peas è costella di record: con 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti, il trio ha vinto 6 Grammy Awards e hanno avuto l’occasione di esibirsi su uno dei palchi più prestigiosi del mondo, l’Halftime Show del Superbowl. Il merito è tutto nella loro musica: da Let’s Get It Started a Where Is The Love, ogni show che li vede come protagonisti diventa una grande festa, e lo stesso è accaduto quest’anno al teatro dell’Ariston.

[Pre-Coro: Scat]

Ba-da-ba-da-ba-be bop-bop-bodda-bope

Bop-ba-bodda-bope

Be-bop-ba-bodda-bope, bop-ba-bodda

Ba-da-ba-da-ba-be bop-ba-bodda-bope

Bop-ba-bodda-bope

Be-bop-ba-bodda-bope, bop-ba-bodda-bope

[Coro: Daddy Yankee]

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper contigo

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper



[Verso 1: Daddy Yankee]

‘Toy en la mia, no me dañen el party

Se fue la señal, no le tengo reply

Pon la mano en el sky

Súbela high, high, high, go!

‘Tamo perreando en el party

Tú sabe’ quién es tu daddy

Aquí le llega everybody, legale’ también ilegale’

Como tú, nadie baila, no pare’, pare’, pare’

Síguelo hasta mañana, no pare’, pare’, pare’

Aquí todo el mundo se liquidó

Acabando con el líquido

Se cayó, pero no tímido

Esta fiesta la hacemo’ los do’

[Pre-Coro: Scat]

Ba-da-ba-da-ba-be bop-bop-bodda-bope

Bop-ba-bodda-bope

Be-bop-ba-bodda-bope, bop-ba-bodda

Ba-da-ba-da-ba-be bop-ba-bodda-bope

Bop-ba-bodda-bope

Be-bop-ba-bodda-bope, bop-ba-bodda-bope

[Coro: Daddy Yankee]

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper contigo

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper



[Verso 2: will.i.am]

DJ turn it up, this hit is my song

Baby, let’s burn it up, I wanna party all night long

I’ve been working so hard, it’s time for “Dirty Bit”

The weekend’s here, let’s go out get lit

And start some s*it

[Refrán: Daddy Yankee & apl.de.ap]

And set the room on fire

Let’s party, party, party

Baby, tú y yo bailamo’ como ragda ragda body, go!

Baby, that’s how we roll

We gon’, loco outta control

Light up the fuse, make it explode

Shake that, shake that rápido, come on, let’s go

[Pre-Coro: Scat]

Ba-da-ba-da-ba-be bop-bop-bodda-bope

Bop-ba-bodda-bope

Be-bop-ba-bodda-bope, bop-ba-bodda

Ba-da-ba-da-ba-be bop-ba-bodda-bope

Bop-ba-bodda-bope

Be-bop-ba-bodda-bope, bop-ba-bodda-bope

[Coro: Daddy Yankee & Taboo]

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper contigo

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper

Yo quiero bailar contigo

Tú puedes perrear conmigo

Dale duro, suavecito, slow motion, despacito

Yo quiero romper



[Verso 3: Taboo]

Dime qué, dime qué es lo que quieres

I do not care about other mujeres

My mind is on you, you know where my head is

I like to move it me gusta mover

I like when you screaming and sayin’ “joder”

You got my corazon beatin’

And the beat don’t stop, now it’s time to set

[Refrán: Daddy Yankee & apl.de.ap]

And set the room on fire

Let’s party, party, party

Baby, tú y yo bailamo’ como ragda ragda body

Baby, that’s how we roll

We gon’, loco outta control

Light up the fuse, make it explode

Shake that, shake that rápido, come on, let’s go

[Coro: Daddy Yankee]

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper contigo

Yo quiero bailar contigo

Yo quiero romper

[Outro: Scat]

Ba-da-ba-da-ba-be bop-bop-bodda-bope

Bop-ba-bodda-bope

Be-bop-ba-bodda-bope, bop-ba-bodda

Ba-da-ba-da-ba-be bop-ba-bodda-bope

Bop-ba-bodda-bope

Be-bop-ba-bodda-bope, bop-ba-bodda-bope