Chi è sempre a caccia di nuove emoji WhatsApp sarà felice di sapere che ben 21 emoticon nuove di zecca sono state messe a disposizione dagli sviluppatori. Il loro utilizzo riguarda i tester della versione beta per Android dell’applicazione di messaggistica. Chi scaricherà la versione 2.23.5.13.21sul Play Store potrà, in effetti, beneficiare di circa due decine di soluzioni per comunicare nelle chat singole e di gruippo.

Le nuove emoji WhatsApp basate sull’ultimo Unicode 15.0, in realtà, erano già state messe in evidenza attraverso precedenti tester, ma solo per una ristretta cerchia di clienti. In questo momento, al contrario, le soluzioni potranno essere subito a disposizione di tutti i tester all’interno della tastiera ufficiale di WhatsApp appunto. Non sarà dunque necessario scaricare e utilizzare tastiere diverse per usufruirne.

Quali sono i 21 nuovi emoji WhatsApp pronti all’uso? Le soluzioni sono tutte visibili nell’immagine di apertura articolo e nel tweet di chiusura approfondimento, così come condiviso dal noto informatore WABetaInfo. Le alternative includono un volto vibrante (per effetto forse di un forte suono) e tre cuori di color rosa, azzurro e grigio che mancavano ancora all’appello nel servizio di messaggistica. Tra gli animali poi, compaiono ora un alce, un asino, un’oca, un’ala, una medusa e una cornacchia e tra i vegetali appena introdotti c’è il fiore viola del giacinto, un baccello di pisello, la radice di zenzero. Ancora, per oggetti e strumenti musicali, sono stati ora introdotti un ventaglio, un pettine, un flauto e le maracas ma anche delle mani che battono il cinque verso destra o verso sinistra. Per finire, nell’elencio delle novità, c’è ora anche il simbolo del Khanda del Sikhismo e quello della connessione di rete del Wi-Fi. Dopo l’introduzione di tutte queste alternative in beta, il rilascio delle stesse dovrebbe essere davvero prossimo anche per gli utenti con versione stabile di WhatsApp.

