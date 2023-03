Subito dopo il lancio dei Samsung Galaxy S23, a parte tutte le note positive post lancio sui dispositivi top di gamma, sono venuti a galla alcuni problemi relativi alla connessione Wi-Fi degli smartphone. Più che i modelli standard e Plus, l’esemplare Ultra è stato interessato dall’anomalia. Quest’ultima, in via ufficiale, non è stata ancora risolta dal produttore ma un semplice trucco potrebbe essere utile per superare il fastidioso malfunzionamento.

La tipologia di errore

Facciamo un breve passo indietro per comprender di quale problema è affetto il Samsung Galaxy S23. I modelli di ultima generazione coinvolti dal bug sarebbero quelli che si interfacciano con router di casa con tecnologia Wi-Fi 6. Sarebbe proprio nel caso di associazione a questa specifica tecnologia che i telefoni non sarebbero in grado di supportarla in nessun modo e la conseguenza sul telefono sarebbe la disconnessione dalla rete di casa o di ufficio e l’attivazione automatica dei soli dati mobili. In pratica, siamo al cospetto di difficoltà non sottovalutabili, visto che si potrebbe dover affrontare un consumo anomalo del proprio pacchetto dati disponibili, non per propria scelta.

La soluzione

Non c’è dubbio sul fatto che sarà la stessa Samsung a porre rimedio all’anomalia nel giro di poco tempo, magari con l’imminente patch di sicurezza di marzo disponibile per tutti. Nel frattempo, si potrà far ricorso ad un rimedio molto semplice. Verificando le impostazione del proprio router di casa e di ufficio, si dovreò procedere semplicemente alla disattivazione dell’opzione Wi-Fi 6, magari operando all’interno dei settaggi avanzati. Il rimedio, non certo preferibile per sfruttare al meglio le performance della propria rete fissa, è efficace per superare le anomalie e non dover subire lo switch alla connessione dati mobili indesiderata. Come già detto, non resta altro da fare che attendere poi l’intervento ufficiale e definitivo del produttore.

Continua a leggere su optimagazine.com