A Milano è il giorno del concerto di Yungblud al Forum di Assago. L’artista è atteso live per venerdì 10 marzo. In questo articolo tutti i dettagli utili sull’evento e su come raggiungere il palazzo dello sport milanese per assistere all’unico appuntamento del cantante in Italia.

Biglietti per Yungblud al Forum di Assago

Il concerto di Yungblud al Forum di Assago in programma per il 10 marzo si avvia velocemente verso il tutto esaurito ma sono ancora disponibili pochissimi biglietti su TicketOne.

I biglietti per il settore del prato non sono acquistabili, sono invece in vendita un numero limitato di biglietti per assistere al concerto dal primo e dal secondo settore numerato. Un posto per il primo settore numerato costa 51,75 euro mentre un posto per il secondo settore numerato è disponibile al prezzo di 40,25 euro.

In caso di acquisto online, non è più possibile chiedere la consegna a casa tramite corriere espresso: gli interessati dovranno quindi selezionare la modalità di ritiro sul luogo dell’evento e recarsi in cassa prima dell’accesso al palazzetto. In alternativa, è possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita TicketOne di tutta Italia.

Parcheggi per il Forum di Assago e metro

Dove parcheggiare l’auto al Forum di Assago? Arrivati al Forum troverete indicazioni sui parcheggi poco distanti in cui lasciare la propria automobile. Tutti sono nei dintorni del palazzetto: basterà quindi seguire le indicazioni del personale addetto.

Chi invece decidesse di raggiungere il Forum di Assago con i mezzi pubblici, c’è una comodissima fermata della metropolitana milanese denominata proprio Assago Forum, a cui scendere. Si tratta della linea M2 verde, di cui sarà possibile usufruire anche al ritorno.

Scaletta Yungblud al Forum di Assago

La scaletta qui sotto è quella del concerto di Parigi. Ad Assago, con ogni probabilità, l’artista eseguirà le stesse canzoni.

1. 21st Century Liability

2. The Funeral

3. parents

4. Tissues

5. strawberry lipstick

6. fleabag

7. Die for the Hype

8. Medication

9. Psychotic Kids (canzone scelta dai fan tra Psychotic Kids e California)

10. Anarchist

11. Sex Not Violence

12. mars

13. Sweet Heroine

14. cotton candy

15. I’m a Mess

16. I Think I’m OKAY

17. hope for the underrated youth

18. The Boy in the Black Dress

19. Loner

Continua a leggere su optimagazine.com