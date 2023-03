Il Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe non avere uno schermo esterno più grande rispetto a quello del predecessore Fold 4. Il noto leaker Ice universe, intervenendo su Twitter, ha fatto sapere che il prossimo pieghevole a libro del colosso di Seul probabilmente presenterà lo stesso schermo esterno da 6.2 pollici del modello attuale (il fattore di forma, stretto e lungo, non dovrebbe subire modifiche, anche se è ancora troppo presto per dirlo

Gli utenti più affezionati vorrebbero che il colosso di Seul intervenisse su questo particolare aspetto, così da rendere lo schermo esterno del Samsung Galaxy Z Fold 5 uguale a quello di un qualsiasi altro smartphone non pieghevole, in modo tale da poterlo utilizzare normalmente anche quando il dispositivo resta chiuso. Al momento la scelta del produttore asiatico è stata diversa, ovvero quella di garantire un’esperienza utente tale da consentire di impugnare i propri Fold perfettamente nel palmo di una mano, ovviamente quando sono chiusi. Una soluzione che qualcuno potrebbe apprezzare, altri meno.

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "😕 https://t.co/isu6Ylnhgi — Ice universe (@UniverseIce) March 8, 2023

Il passaggio ad uno schermo esterno più grande assicurerebbe agli utenti la possibilità di poter impiegare il proprio Samsung Galaxy Z Fold 5 senza dover essere spesso costretti ad aprirlo e poi richiuderlo, ma, per adesso, non sembra essere intenzione del colosso di Seul intraprendere percorsi diversi da quelli fin qui imboccati (modificare la larghezza delle due metà non è nei piani del produttore asiatico, almeno non nell’immediato). Magari in futuro l’OEM sudcoreano potrebbe lanciare più modelli di diverse dimensioni dei suoi Fold, ma attualmente le cose non sembrano stare in questo modo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

