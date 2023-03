Nemmeno il tempo di abituarci a Flowers che ecco pronto l’annuncio di un nuovo singolo di Miley Cyrus, seconda anticipazione dell’album in arrivo. La cantautrice ha spiazzato tutti condividendo il teaser di River, una canzone che ha tutta l’aria di essere un’altra bomba power pop con tanto di sintetizzatore e immagini in bianco e nero.

Il nuovo singolo di Miley Cyrus sarà fuori venerdì 10 marzo in contemporanea con l’album Endless Summer Vacation. Da diversi anni la popstar ha adottato sonorità più decise e un look più aggressivo, sposando definitivamente la sua passione per il rock e per il groove. Non a caso durante il lockdown ha reso omaggio a tantissime canzoni passate ormai alla storia, da Zombie dei Cranberries a Nothing Else Matters dei Metallica.

Endless Summer Vacation è il seguito ideale di Plastic Hearts (2020) e ospita due artisti eccellenti: Brandi Carlile in Thousand Miles e Sia in Muddy Feet. A proposito del suo nuovo singolo, Miley Cyrus ha detto:

“È stato un periodo della mia vita in cui stavo attraversando tutto molto emotivamente. Tutte le mie canzoni si evolvono. Possono iniziare come qualcosa che è stato un problema, tipo, sembra proprio che sia una doccia di aprile in cui non smette mai di piovere. Poi ha iniziato a piovere amore”.

Miley Cyrus lo ha dichiarato nel suo documentario Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), in arrivo su Disney+ in contemporanea con il nuovo disco. Per meglio descrivere River, la popstar parla di un “banger da pista da ballo” con riferimenti al sesso, sfumatura che è spesso presente nelle produzioni degli ultimi anni.

Così, con un synth feroce, i capelli al vento e a pochissime ore dall’uscita del disco, il nuovo singolo di Miley Cyrus ha già scatenato l’hype dei suoi fan.

