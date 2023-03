Ci stiamo avvicinando a grandi passi al rilascio di un nuovo aggiornamento in casa Apple, considerando il fatto che nel corso delle ultime ore abbiamo avuto modo di toccare con mano iOS 16.4 con la tanto attesa beta 3. Come stanno le cose? Dopo il punto della situazione portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, in effetti la mela morsicata oggi 9 marzo ci ha presentato ulteriori spunti di riflessione. Vediamo come stanno le cose, in riferimento ad un pacchetto software che dovrebbe vedere la luce in versione stabile e definitiva a stretto giro. Anche per gli utenti italiani.

Attenzione alle nuove emoji e non solo con iOS 16.4 beta 3: altro step per il rilascio dell’aggiornamento

Provando ad analizzare le novità emerse in mattinata, pare ci siano nuove emoji e non solo con iOS 16.4 beta 3, a testimonianza del fatto che il tanto chiacchierato aggiornamento sia sempre più vicino. Per quanto concerne le faccine, occhio alla testa che scuote, cuore rosa, cuore blu, cuore grigio, asino, alce, uccello nero, oca, ala, medusa, giacinto, baccello di pisello, zenzero, ventaglio, pettine, flauto, maracas e opzioni per la mano destra e sinistra. Insomma, un insieme di strumenti che dovrebbe rendere più gradevole la nuova chat con device Apple abilitato.

Secondo quanto riportato da MacRumors, poi, da questo momento le notifiche push di Safari Web sono disponibili, ma gli sviluppatori web dovranno aggiungere il supporto. A questo aggiungiamo poi piccole modifiche all’app Podcast, all’app ‌Apple Music‌ e all’interfaccia di AppleCare, oltre a nuove scorciatoie, connettività 5G in Turchia, un’opzione per aggiungere un filtro di visualizzazione sempre attivo a Focus more e altro ancora.

Insomma, vale la pena portare a termine il download dell’aggiornamento iOS 16.4 appena sarà disponibile nella sua versione definitiva. Vi aspettate novità extra dal pacchetto software in questione?