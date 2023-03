La nona puntata di Che Dio ci Aiuti 7 va in onda stasera, giovedì 9 marzo. Al penultimo appuntamento prima del finale di stagione, Azzurra farà una scoperta sconvolgente su Sara che potrebbe essere legato al futuro del piccolo Elia. E’ forse lei la sua vera madre?

Di seguito quindi le anticipazioni sulla nona puntata di Che Dio ci Aiuti 7:

Si comincia con l’episodio 7×17 dal titolo Sempre con te, di cui vi riportiamo la sinossi:

Suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali e Azzurra è positivamente stupita dal suo cambiamento ma le domanda quale sia la scelta migliore per Elia. Intanto Cate e Ludovica attraversano un momento difficile: Cate è nervosa per l’audizione al conservatorio, mentre Ludo non riesce a trovare l’uomo che potrebbe scagionare sua madre. Sara cerca di rendersi utile per aiutare Cate, ma nel farlo mette Emiliano nei guai. Nel mentre, Suor Costanza torna in convento per visitare Azzurra e incontra un suo amico d’infanzia, Umberto, che la porta a rivivere un evento del suo passato.

A seguire, l’episodio 7×18 intitolato La forma dell’amore, ed ecco la sinossi:

Elia incontra la sua nuova famiglia e sembra essersi pacificato all’idea di lasciare il convento. Intanto Suor Teresa si adopera a mettere in scena ‘l’infanzia di Gesù’ nel giorno della recita finale del coro e coinvolge Emiliano, Sara, Corinna e Marco, generando gelosie e competizioni tra le due coppie. Grazie al coro, Cate ha finalmente l’opportunità di essere considerata per il Conservatorio, mentre Ludovica scopre una verità scioccante su sua madre, che la porta a dover fare una scelta difficile. Azzurra invece ha una rivelazione sconvolgente su Sara e si chiede cosa sia giusto fare.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 7: Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi; Pierpaolo Spollon è Emiliano; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Federica Pagliaroli è Sara; Ileana D’Ambra è Cate; Emma Valenti è Ludovica; Filippo De Carli è Ettore; infine Valerio Di Domenticantonio è Elia.

L’appuntamento con la nona puntata di Che Dio ci Aiuti 7 è per stasera alle ore 21:25 su Rai1.

