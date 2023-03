Il Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone più potente del colosso di Seul, con un telaio Armor Aluminium e Gorilla Glass Victus 2 nella parte anteriore e posteriore. Come se la cava contro l’iPhone 14 Pro Max, che è rivestito in Ceramic Shield Glass ed ha una cornice in acciaio inossidabile? Bene, questo è esattamente ciò che rivela un nuovo video.

Come riportato da “SamMobile“, il popolare canale YouTube PhoneBuff ha contrapposto l’iPhone 14 Pro Max al Samsung Galaxy S23 Ultra rilasciato di recente. Il test prevedeva quattro round di test di caduta. Nel primo round, entrambi i telefoni sono caduti sulla schiena. Il vetro posteriore dell’iPhone è andato completamente in frantumi e sull’obiettivo della fotocamera posteriore è apparsa un’ammaccatura. La parte posteriore del Samsung Galaxy S23 Ultra si è leggermente incrinata vicino a due dei suoi angoli. Nel secondo round, entrambi i telefoni sono caduti su un pavimento di cemento. Questa volta, l’iPhone ha funzionato leggermente meglio, con il suo telaio curvo in acciaio inossidabile che mostra solo alcuni piccoli graffi. In confronto, l’angolo affilato in alluminio del portabandiera asiatico ha subito più danni. Nel terzo round, entrambi i telefoni sono caduti su un pavimento di cemento a faccia in giù. Gli schermi di tutti e due i dispositivi sono andati in frantumi allo stesso modo, ma il Face ID dell’iPhone ed il lettore di impronte digitali ultrasonico del Samsung Galaxy S23 Ultra funzionavano ancora perfettamente.

Nel quarto test di caduta, entrambi i telefoni sono stati fatti cadere a faccia in giù su una superficie metallica: la parte posteriore dell’iPhone 14 Pro Max ha subito danni significativi (mancavano parti del suo vetro protettivo). Inoltre, la sua fotocamera ha iniziato a mostrare alcuni bagliori luminosi sulle fotocamere anteriore e posteriore. Quando valutato in tutti e quattro i round, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha ottenuto 38 punti, due in più dell’iPhone, vincendo questo test di caduta con un piccolo margine. Sebbene il top di gamma sudcoreano sembri un telefono robusto, è comunque uno smartphone ricoperto di vetro e vi consigliamo di acquistare una custodia di alta qualità per proteggerlo da cadute accidentali.

