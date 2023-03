Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine e per farlo ha bisogno di modellare nuovamente il suo fisico. L’attore australiano tornerà a vestire i panni dell’iconico personaggio degli X-Men in Deadpool 3, nuovo capitolo della saga dedicata al supereroe Marvel.

L’ultima volta che avevamo visto Jackman nei panni di Wolverine era il 2017, quando nelle sale approdò il film diretto da James Mangold “‘Logan – The Wolverine”.

In vista del nuovo impegno cinematografico Hugh Jackman ha iniziato a seguire un allenamento personalizzato con l’obiettivo di sviluppare massa muscolare abbinato a una dieta da 8 mila calorie al giorno.

Sui suoi canali social l’attore utilizza il termine “Bulking“, che si riferisce al momento in cui chi pratica bodybuilding aumenta maggiormente la propria massa muscolare. “Grazie, chef Mario per l’aiuto che mi dai a rimanere in salute e a nutrirmi in modo corretto mentre mi preparo a diventare di nuovo Wolverine” scrive Jackman condividendo una foto su Twitter in cui mostra ciò che mangia in un solo giorno:

due bistecche con noodle (1100 calorie),

due hamburger di pollo con patate dolci (1000 calorie)

persico trota con riso (2000 calorie)

salmone chinook della Patagonia con patate (2100 calorie).

Hugh Jackman non è nuovo a trasformare il suo corpo per esigenze cinematografiche. Dal 2000 ad oggi ha fatto bulking per nove volte, tante quante i film in cui ha interpretato di Wolverine. A 54 anni brucia tantissimo durante le sessioni di allenamento intenso e ribadisce la sua ferma intenzione di non utilizzare steroidi.

Continua a leggere Optimagazine