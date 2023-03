Ho già ospitato Francesco Camin ma mai come questa volta, durante la diretta We Have a Dream del martedì sera, ero rimasto colpito dalla sua personalità e dai concetti profondi che ha radicato in sé e che esterna con la sua musica. Mi ha raccontato e abbiamo visto due video:

“Ricordati”, realizzato in Sardegna, anche nel magico Pozzo di Santa Cristina.

“Flora”, tutto rarefatto perché girato più veloce del normale, poi rallentato per dare questo senso di acquerello.

Guarda il video e ascoltati le sue parole: pure, cristalline e fresche come acqua che sgorga dalla sorgente.

Ed ecco una bio di questo artista che ha vinto il Premio Lunezia nel 2013 e il Premio Lucio Dalla nel 2021.

CAMIN (Francesco Camin) è un cantautore e musicista trentino, classe 1988.

Laureato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e successivamente in Scienze Forestali e Ambientali all’Università di Padova.

Nel 2011 si diploma al CET, la scuola di Mogol, dopo aver frequentato il corso di composizione di musica pop sotto la guida di Giuseppe Barbera.

Nel 2013 è vincitore delle Nuove Proposta al festival “Premio Lunezia” e grazie a questo traguardo inizia a lavorare con Michele Mondella.

La collaborazione Mondella porta alla pubblicazione di due singoli e alle selezioni finali di Sanremo Nuove Proposte con il brano “Scarpe strette”.

Nel 2015 pubblica il suo primo EP, “Aria fresca” con sei brani inediti, tra cui “Vorrei vivere sopra gli alberi” la canzone vincitrice del Premio Lunezia.

Il disco viene promosso con uno spettacolo in coppia con un altro cantautore attraverso un tour nel centro- nord Italia.

Nel 2017, all’interno dell’evento “L’autore, il mestiere della musica”, organizzato a Milano dalla storica Edizioni Curci Music Publishing, rientra tra gli otto migliori autori italiani emergenti.

Nel 2018 pubblica “Palindromi”, un nuovo disco con otto canzoni originali, pubblicato dall’etichetta Lady Lovely e distribuito in tutta Italia.

Il tour del concerto dal vivo Palindromi Live arriva a toccare 12 province italiane, ad essere ospitato sul palco del Club Tenco di Sanremo durante il Festival di Sanremo 2019 e ad essere trasmesso su Rai Radio Live.

All’interno della versione fisica dell’album ci sono due dischi, uno che suona e uno che germoglia davvero se messo sotto terra.

Con questo progetto infatti CAMIN ha scelto di mettere la sua musica a servizio di una divulgazione che intrecciasse una visione scientifica e spirituale della Natura, mettendo in campo le sue competenze tecniche e il suo lavoro nella ricerca spirituale.

Nel 2019 vince il primo premio “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose”, un evento organizzato dalle politiche giovanili del Comune di Trento.

Nella stessa occasione vince anche l’ulteriore “Premio storytelling” consegnato da una commissione di Edizioni Einaudi e Scuola Holden di Torino.

A dicembre 2020 pubblica Etere, un album di cover acustiche per omaggiare quattro artisti italiani e quattro artisti internazionali che con la loro musica hanno accompagnato i suoi passi dall’infanzia fino ad oggi ( da Cat Stevens ad Elton John, da Fabio Concato a Samuele Bersani).

Il 21 gennaio 2021 pubblica un nuovo singolo Madre, canzone premiata a Roma alle finali del Festival della Musica Italiana di New York, e inserita all’interno del programma Esordi su Rai Radio 2.

Con Madre nel mese di giugno 2021 vince l’ottava edizione del Premio Lucio Dalla a Roma.

Nel mese di settembre 2021 il videoclip di Madre entra nella lista nomination come miglior videoclip italiano per il premio PIVI, all’interno del circuito MEI, in gara con Colapesce e Dimartino, Gazzelle, Madame e altri artisti nazionali.

Dalla fine del 2021 alla fine del 2022 CAMIN pubblica 4 nuovi singoli, intitolati Grazie, Ricordati, Flora e una cover del brano di Fossati I Treni a Vapore.

Nell’estate del 2022 CAMIN apre diverse date del Tour di Elisa, tra cui quella all’arena dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, oltre a partecipare assieme ad Elisa ad uno degli incontri/conferenze all’interno del Green Village.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com