Sono diversi mesi che ormai l’iPhone 14 si ritrova sul mercato e ciò significa che è possibile trovare qualche offerta decisamente più interessante, con il prezzo iniziale che finalmente subisce un po’ di variazione al ribasso. A tal proposito può essere allettante quest’oggi affidarsi all’offerta proposta da Amazon per il modello Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Il famoso sito di e-commerce ha scontato del 14% tale prodotto, passando dai 1029 euro iniziali agli 887 euro finali.

Proviamo a capire come sta cambiando il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon con l’offerta di oggi

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Come si può notare c’è un buon risparmio da tenere presente se si vuole acquistare questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB su Amazon, anche perché la disponibilità è immediata e se lo si acquista entro poche ore arriverà già domani nelle vostre case. Non ci sono costi aggiuntivi alla spedizione, il che significa che il prezzo scontato è quello finale.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Tra l’altro si ha modo di poter acquistare questo iPhone 14 Mezzanotte a rate grazie a Cofidis, il che permetterà di dilazionare la spesa totale nel tempo, dando l’opportunità a più utenti di poter fare questo tipo di acquisto. Chi insomma non può sborsare tale cifra in un’unica volta, su Amazon può sempre affidarsi al pagamento a rate e riuscire ad approfittare delle offerte relative al mondo Apple. L’iPhone 14 è l’ultimo top di gamma realizzato dall’azienda di Cupertino, è un dispositivo di ultima generazione che si ritrova con un comparto tecnico di rilievo.

Spazio innanzitutto al display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro per smartphone più resistente in circolazione che permette la miglior robustezza nel settore. Il device è resistente all’acqua ed alla polvere, presenta un comparto hardware capitanato dal chip A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e non manca ovviamente il 5G. Il sistema fotografico è decisamente più evoluto con scatti più belli in qualsiasi condizione di luce e la batteria ottimizzata per una durata più a lungo. Qualità importanti ad un prezzo più basso.