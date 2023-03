Arriva il 24 marzo Eyes Closed di Ed Sheeran, il nuovo singolo inedito che anticipa il prossimo progetto discografico già annunciato. Si intitola “-“ (“Subtract”) il nuovo disco di inediti di Ed Sheeran, che sarà anticipato da un singolo in uscita entro la fine del mese.

Se per l’album occorrerà infatti attendere il 5 maggio, non passerà così tanto tempo per l’ascolto del primo brano che arriverà negli store digitali di tutto in mondo e in radio il prossimo 24 marzo.

Ad annunciare il nuovo singolo è stato lo stesso Ed Sheeran, via social, suonando per i fan alcuni versi del nuovo pezzo. Una piccola anticipazione, dunque, che ne anticipa la versione acustica. Bisognerà tuttavia attendere per scoprire le sonorità del pezzo.

Intanto, Ed Sheeran sta rilasciando interviste per raccontare la fase di lavorazione del nuovo disco: ci ha lavorato per anni nel tentativo di realizzare un disco perfetto e che possa piacere al suo pubblico. Sui social ha spiegato: “Ho lavorato a ‘Subtract‘ per circa dieci anni, cercando di realizzare l’album acustico perfetto. Ho scritto e registrato centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, soprattutto, il modo in cui vedevo la musica e l’arte”.

Ora gli occhi – anzi, le orecchie – sono puntate sul nuovo singolo, in arrivo alla fine del mese.