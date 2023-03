Sarà disponibile dal prossimo 17 marzo La Felicità è Una Direzione di Cristina Scuccia. L’ormai ex Suor Cristina, amatissima da anni grazie alla partecipazione a The Voice of Italy, torna a cantare dopo aver raccontato il suo addio alla vita consacrata.

Ne ha parlato tanto e ha raccontato a cuore aperto quella scelta difficile che l’ha portata a spogliarsi. Suor Cristina, che aveva tanto affascinante J-Ax a The Voice of Italy 2014, ha lasciato il posto ad una ritrovata e rinnovata Cristina Scuccia, adesso pronta a tornare anche con un nuovo singolo.

Si intitola La Felicità è Una Direzione e sarà disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo 17 marzo.

Prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, il nuovo brano ha atmosfere gioiose e concilianti. Il testo – che Cristina Scuccia intona – invita a prendere in mano la propria vita per stare bene.

Classe 1988, Cristina Scuccia ha incantato tutti sin dalle audizioni di The Voice of Italy con una bellissima esecuzione della cover No One di Alicia Keys. Il video ha totalizzato 90 milioni di views su YouTube in una sola settimana.