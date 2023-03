In tanti si chiedono su quanto dispositivi sia possibile guardare in contemporanea la partita Tottenham-Milan, che questa sera sarà un’esclusiva di Prime Video. I tifosi rossoneri, dunque, dovranno sintonizzarsi sulla piattaforma di Amazon per guardare una delle sfide più importanti della storia recente del club, come del resto vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con un altro articolo a tema. In vista di un evento tanto atteso, proviamo a chiarire alcuni concetti, in modo tale che al momento del fischio d’inizio tutti si facciano trovare pronti come è giusto che sia.

Capiamo su quanti dispositivi si possa guardare in contemporanea Tottenham-Milan con Prime Video

Non tutti sanno che ci sia un plus interessante, senza costi aggiuntivi, disponibile già questa sera per gli utenti abbonati alla piattaforma in questione. Se vi state chiedendo su quanti dispositivi si possa vedere in contemporanea Tottenham-Milan, infatti, dovete sapere che Prime Video consenta due accessi simultanei. Un po’ come avviene con DAZN, a patto che abbiate sottoscritto l’abbondamento Plus che prevede un costo extra mensile. Al contempo, questo non è possibile né con SkyGo, accessibile con un solo device oltre alla tv di casa connessa al decoder.

Con Now TV, invece, ci sono restrizioni ancora più dure, visto che l’accesso è uno solo a prescindere. Insomma, se avete sotto scritto un abbonamento con Amazon Prime, avrete la possibilità di collegarvi in automatico a Prime Video, con ben due device che potranno guardare nello stesso momento gli ottavi di finale di Champions League. Questo Tottenham-Milan vale tantissimo, coi rossoneri che partono dall’1-0 di San Siro e con un Antonio Conte che venderà cara la pelle prima di dire addio all’Europa che conta.

Dunque, ora sappiamo su quanti dispositivi sia possibile godersi in contemporanea Tottenham-Milan con Prime Video, in vista della Champions League.