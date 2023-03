Ci sono alcune importanti novità che questo mercoledì dobbiamo prendere in esame a proposito del Samsung Galaxy S20, considerando il fatto che anche questa serie pare stia iniziando a ricevere l’aggiornamento di marzo. In attesa che la notifica in questione arrivi anche per coloro che hanno acquistato i suddetti device in Italia, proviamo a fare il punto della situazione, in modo che tutti sappiano cosa sia lecito aspettarsi dal pacchetto software in questione nei prossimi giorni. Comprensibile l’attesa, per modelli che hanno visto la luce ormai tre anni fa.

Quali sono le aspettative per i Samsung Galaxy S20 che devono ricevere l’aggiornamento di marzo

Niente a che vedere coi discorsi fatti nei giorni scorsi, a proposito della fotocamera, anche sul Samsung Galaxy S20. Secondo le prime informazioni raccolte mercoledì mattina, questo aggiornamento non porta molto di più rispetto al normale rilascio mensile previsto dal produttore coreano. Insomma, allo stato attuale possiamo parlare di normale manutenzione in termini di sicurezza, al netto del fatto che sia incoraggiante constatare come Samsung stia implementando con una certa costanza e rapidità nuovi upgrade per la serie in questione.

Nonostante manchino nuove funzioni, resta molto importante procedere con il download per l’aggiornamento che migliora la sicurezza a marzo 2023, se non altro perché il firmware corregge dozzine di bug nel sistema operativo Android. Le suddette correzioni valgono anche per le varianti alimentate da Exynos che sono state rilasciate nei mercati al di fuori del Nord America.

Insomma, non resta altro da fare che attendere l’arrivo della notifica in questione anche qui in Italia, installando una volta per tutte l’aggiornamento di marzo sui Samsung Galaxy S20 acquistati nel nostro Paese. A voi come sta andando il modello negli ultimi tempi? Fateci sapere qui di seguito, in modo da contestualizzare ogni discorso sulla serie.