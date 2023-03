Nelle scorse ore Apple ha annunciato un nuovo iPhone 14 giallo. Puntuale, per festeggiare la primavera, la nuova colorazione molto bella e vivace fa capolino per due dei modelli di melafonini lanciati nell’autunno 2022. Vediamo dunque quali sono esattamente e pure qual è il costo delle soluzioni per ogni taglio di memoria messo a disposizione, così come è il caso di raccontare quando partiranno i pre-ordini degli esemplari e la loro vendita effettiva.

Partiamo dal fatto che solo gli iPhone 14 e 14 Plus saranno ora disponibili nella colorazione gialla. La rinnovata nuance resta una loro esclusiva, visto che gli esemplari Pro e Pro Max non ne beneficiano. Per quanto riguarda poi il via ai pre-ordini dei modelli specifici, questi partiranno in Italia questo venerdì 10 marzo dalle ore 14 in poi sul sito Apple. Per vedere poi gli stessi smartphone nei negozi fisici e pure in consegna da parte dei corrieri, ci sarà da attendere solo qualche giorno in più ossia fino a martedì 14 marzo.

Quanto costano il nuovo iPhone 14 giallo in tutte le sue varianti di memoria? Il prezzo finale non poteva non essere che quello delle varianti in altre nuance. Dunque, per quanto riguarda l’iPhone 14 da 125 GB bisognerà spendere 1029 euro, nel caso si preferiscano 256 GB (al contrario) 1159 euro e infine per le unità da 512 GB 1419 euro. Passando invece all’iPhone 14 Plus giallo, bisognerà impiegare una somma di 1179 euro per il modello da 128 GB, di 1309 euro per i 256 GB e (in ultima battuta) 1569 euro per i 512 GB. Non c’è dubbio che la nuova colorazione vivace riscuoterà almeno un discreto successo e magari, già nelle prossime settimane, potremmo assistere ad un certo ribasso del valore commerciale delle unità ora in fase di lancio.

