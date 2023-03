All’inizio dello scorso anno 2022, OPPO ha presentato il suo primo tablet OPPO Pad con diverse specifiche davvero interessanti e successivamente anche il modello più economico Par Air. Adesso, il focus si sta spostando sul prossimo OPPO Pad 2 e diversi elenchi di certificazione e indiscrezioni stanno già confermando le sue specifiche e caratteristiche. A tal proposito, il nuovo device è stato elencato su Geekbench con il numero di modello OPD2201. Il device è stato individuato sia su Geekbench 5 che su Geekbench 6 con diversi punteggi single e multi-core. Infatti, su Geekbench 6, il dispositivo ha ottenuto un punteggio di 1160 nel single-core e 3186 nel punteggio multi-core. Mentre, su Geekbench 5 ottiene un punteggio single-core di 899 e un multi-core di 3079.

Inizialmente si vociferava che l’OPPO Pad 2 potesse essere alimentato da un SoC MediaTek, ma non è così: infatti lavorerà su un chipset Qualcomm. Malgrado il benchmark non fosse riuscito a capire su quale chipset esattamente, probabilmente dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 888 in base alle sue velocità di clock: core primario a 2,84GHz, 3 core medi da 2,42GHz e 4 piccoli core da 1,8 GHz. Inoltre, il nuovo tablet lavorerà sul sistema operativo Android 13 e con 8GB di RAM. Secondo altri dettagli tecnici giunti dalla certificazione 3C il Pad 2 lavorerà con una batteria da 9500mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, ovvero il doppio dell’originale.

Stando ad ulteriori dati, ancora non confermati, il nuovo OPPO Pad 2 sfoggerà un display LCD da 11,6 pollici con refresh rate a 144Hz, una risoluzione di 2800 x 2000 pixel, Dolby Vision e HDR10+. Gli stessi dati, però, sono stati anche riscontrati su un processore Dimensity 9000, dunque potrebbero non essere affidabili. Detto ciò, il nuovo tablet OPPO potrebbe essere svelato insieme alla prossima serie di smartphone Find X6. Resteremo aggiornati.

