In seguito ai diversi rumors giunti in Rete di recente, adesso OnePlus ha finalmente lanciato in Cina in via ufficiale il suo nuovo OnePlus Ace 2V. Nonostante il device sia pubblicizzato come una variante attenuata del OnePlus Ace 2 con un design differente, non si allontana molto dalla famiglia Ace 2 per quanto riguarda le specifiche tecniche. Inoltre, si tratta del primo smartphone della serie Ace V del produttore cinese, e per il momento, non si sa ancora se il marchio rilascerà successori. Intanto, andiamo a dare insieme un’occhiata al primo modello della gamma.

Il nuovo OnePlus Ace 2V giunge sul mercato cinese con un design sandwich in vetro. Rispetto all’Ace 2, che mostra un telaio in plastica, quello sfoggiato dall’Ace 2V è piatto e realizzato in metallo. Inoltre, il layout della fotocamera risulta diverso. Il dispositivo misura 8,15 mm di spessore e per circa 191,5gr. di peso. Secondo alcune indiscrezioni si dice che questo modello verrà rilasciato al di fuori della Cina continentale nei prossimi mesi e con il nome di OnePlus Nord 3. Per quanto concerne le specifiche, il OnePlus Ace 2V presenta un display OLED piatto da 6,74 pollici dotato di un foro di perforazione posto centralmente. Lo schermo a 10 bit offre una risoluzione di 2772 x 1240 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, un livello di luminosità di picco di 1450 nit e supporto HDR10+.

Sotto la scocca del OnePlus Ace 2V troviamo un processore MediaTek Dimesnity 9000, abbinato a RAM LPDDR5x e allo spazio di archiviazione UFS 3.1. Il sistema operativo è Android 13 basato su ColorOS 13. Sul retro il device presenta un modulo con tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 64MP con OIS, un ultra-wide da 8MP e un macro da 2MP; mentre la fotocamera selfie è da 16MP. Inoltre, il device presenta doppi altoparlanti stereo, un sensore di impronte digitali sullo schermo, connettività dual SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC e USB 2.0 Type-C. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 80W. Infine, il dispositivo giungerà con le seguenti configurazioni: 12/256GB, 16/256GB e 16/512GB, rispettivamente vendute a circa 310 euro, 340 euro e 375 euro al cambio. Le due colorazioni, verde e nero, risultano già disponibili all’acquisto in pre-ordine e giungeranno sul mercato il prossimo 13 marzo.

