Un paio di mesi dopo aver presentato il Samsung Galaxy A14 5G, il colosso di Seul ha lanciato la sua versione leggermente modificata, il Samsung Galaxy M14 5G. Lo smartphone economico è ora disponibile in Ucraina e dovrebbe essere lanciato in più Paesi nei prossimi mesi. Il Samsung Galaxy M14 5G ha in gran parte le stesse specifiche del Galaxy A14 5G, ma presenta una batteria ancora più grande.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy M14 5G sfoggia un display LCD PLS da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sulla parte anteriore, ha una fotocamera selfie da 13MP in grado di catturare video 1080p a 30fps. Sul retro, il Samsung Galaxy M14 5G ha una fotocamera principale da 50MP con autofocus, un sensore di profondità da 2MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera posteriore può registrare anche video a 1080p a 30fps. Una batteria da 6000mAh è uno dei principali punti di discussione del Samsung Galaxy M14 5G: dovrebbe durare facilmente un paio di giorni di utilizzo da leggero a medio. Tuttavia, il produttore asiatico ha limitato la ricarica rapida a soli 15W. Il device è dotato del processore Exynos 1330, che ha due core CPU ad alte prestazioni, un enorme aggiornamento rispetto al chipset Exynos 850 della generazione precedente che era comunemente incluso all’interno dei telefoni economici di Samsung. Il dispositivo ha 4GB di RAM, 64GB/128 GB di memoria interna ed uno slot per schede microSD.

ARTICOLI CORRELATI

Le caratteristiche di connettività del Samsung Galaxy M14 5G includono GPS, uno slot per schede dual-SIM, sub-6GHz 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, una porta USB-C 2.0 e un jack per cuffie da 3,5mm. Il telefono esegue il software One UI 5.0 basato su Android 13 pronto all’uso. Molto probabilmente otterrà tre importanti aggiornamenti del sistema operativo Android. Il telefono ha un lettore di impronte digitali montato lateralmente. È disponibile in tre colori, ovvero blu, blu scuro e argento. La versione da 64GB del telefono ha un prezzo di UAH 8299 (circa 226 dollari), mentre la versione da 128GB ha un prezzo di UAH 8999 (circa 246 dollari) in Ucraina.

Continua a leggere su optimagazine.com