DAZN ha lanciato una nuova iniziativa promozionale che permette di comprare, in alcuni punti vendita selezionati, una carta prepagata tramite cui abilitare un abbonamento Standard di 3 mesi a fronte di uno sconto pari a 50 euro rispetto al listino originale. La promozione sarà valida fino al 19 marzo: la carta prepagata in questione costa 69 euro in luogo di 119,97 euro, cifra normalmente prevista per l’acquisto di un trimestre di abbonamento DAZN Standard. Il piano in questione ha un costo di 39,99 euro al mese o di 29,99 euro al mese con opzione di rinnovo annuale.

DAZN Standard consente di avere accesso all’intero catalogo di sport e di registrare fino a 6 dispositivi alla volta e visione simultanea su 2 dispositivi solo se connessi entrambi alla stessa rete Internet. La promozione offre l’acquisto di DAZN Standard a 69 euro per 3 mesi presso alcuni punti vendita selezionati (Unieuro, Euronics, Trony ed Expert) del Sud Italia e delle Isole (Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise e Sardegna). Potrete attivare la carta prepagata che consente di fruire dell’abbonamento trimestrale di DAZN Standard entro 12 mesi dall’acquisto, atterrando sulla pagina ‘redeem‘ del sito DAZN ed inserendo il codice stampato sullo scontrino (che potrà essere utilizzato una volta sola, non potrà essere convertito in denaro, restituito, rivenduto a terzi o scambiato).

Lo sconto non è usufruibile per il piano DAZN Plus (consente di registrare fino a 7 dispositivi con visione in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi su 2 reti Internet differenti), che ha un prezzo di 54,99 euro al mese o di 44,99 euro con opzione di rinnovo annuale. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

