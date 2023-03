Per l’aggiornamento dei termini di servizio WhatsApp ci sono delle novità rilevanti giunte nelle ultime ore. Dopo un’azione specifica compiuta dalle autorità dell’Unione Europea, il servizio di messaggistica sarà costretto a concedere agli utenti finali maggiori libertà nel fornire o meno il loro consenso a cambiamenti sostanziali del servizio appunto e più in generale, dovrà fornire maggiori dettagli sulle sue decisioni di gestione.

A tutela dei diritti dei consumatori, l’Unione Europea ha lavorato sodo per ottenere determinati obiettivi tutti elencati in un suo report pubblicato nelle scorse ore. Il suo intervento si era reso necessario nel 2021, ossia dopo che WhatsApp aveva modificato i suoi termini di servizio, chiarendo agli utenti finali che la loro esperienza social Facebook sarebbe potuta essere più personalizzata grazie alla tipologia d’uso del servizio di messaggistica. Il gruppo Meta poi aveva precisato che questo non voleva dire la condivisione di dati personali ma la strategia aveva pure messo in allarme molti, in fuga verso alternative come Telegram e Signal.

La UE ora ha raggiunto risultati importanti proprio con sui possibili futuri cambiamenti dei termini di servizio WhatsApp. Il servizio di messaggistica dovrà sempre essere chiarissimo sulle modifiche ai contratti degli utenti e dunque sulla possibilità che queste alterino i loro diritti. Gli sviluppatori dovranno sempre consentire dunque ai clienti finali di rifiutare proprio le modifiche con la stessa facilità e rapidità con la quale, al contrario, queste vengono accettate non appena proposte. Ne consegue ancora che le notifiche che comunicano i cambiamenti possono essere anche ignorate senza particolari problemi e il loro dettaglio richiamabile in qualsiasi momento. In ultima battuta, proprio gli alert dovrebbero non essere ricorrenti per non disturbare chiunque.

Il traguardo ottenuto dall’UE è senz’altro notevole ma resta un dubbio da chiarire. Nel caso in cui i termini di servizio WhatsApp non saranno accettati d’ora in poi, il servizio continuerà a funzionare senza problemi in tutte le sue funzioni, senza compromessi di qualsiasi tipo? Magari sarà lo stesso team dell’app a chiarirci di volta in volta questo aspetto.

Continua a leggere su optimagazine.com